اتفاقية ثلاثية لتعزيز فرص التملك في منطقة سعودية

وقع صندوق التنمية العقارية السعودي اليوم الأربعاء اتفاقية ثلاثية مع البنك الأهلي السعودي وشركة ليدار للاستثمار تهدف إلى تقديم الحلول التمويلية للراغبين في التملك ضمن مشروع “ليدار بارك” في منطقة القصيم وذلك في إطار منتج “أرض وقرض” وبرامج الدعم السكني التي تُعزّز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتسعى الاتفاقية إلى تمكين المستفيدين من حلول تمويلية مبتكرة، تُسهّل رحلة التملك بمنطقة القصيم، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع نسب التملك وتحفيز التنمية العقارية المستدامة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

ووقّع الاتفاقية من جانب صندوق التنمية العقارية، الرئيس التنفيذي لؤي بن محمد الناهض، ومن جانب البنك الأهلي السعودي الرئيس التنفيذي طارق السدحان، وعن شركة ليدار للاستثمار الرئيس التنفيذي سعود العجمي.

وأكد صندوق التنمية العقارية أن هذه الاتفاقية تُعدّ نموذجًا للتعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تنويع خيارات المواطنين للوصول إلى فرص تملك نوعية، تتناسب مع احتياجاتهم، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تمكين المستفيدين من الحصول على حلول تمويلية مناسبة ومستدامة، تسهم في استقرار الأسر وتنمية القطاع العقاري.

ويقدم صندوق التنمية العقارية حزمة من الحلول التمويلية لمستفيدي الوحدات السكنية تحت الإنشاء، تشمل دعم الدفعة المقدمة، وهو دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” والدعم العيني، إلى جانب مزايا وحلول أخرى تعزز تمكين الأسر السعودية من التملك السكني.