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إيجل هيلز الإماراتية تطلق “ريغا ووترفرونت” في لاتفيا بـ 12 مليار درهم

يضم مشروع “ريغا ووترفرونت” الذي تطوره “إيجل هيلز” نحو 8 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مجموعة فنادق وأكثر من 1000 وحدة ضيافة

فريق التحرير by فريق التحرير
محمد العبار يتحدث خلال الإعلان عن مشروع "ريغا ووترفرونت"
محمد العبار يتحدث خلال الإعلان عن مشروع "ريغا ووترفرونت"

أطلقت شركة “إيجل هيلز” الإماراتية، اليوم، مشروعها العقاري “ريغا ووترفرونت” في ريغا عاصمة جمهورية لاتفيا، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات يورو (12 مليار درهم).

ويضم المشروع نحو 8 آلاف وحدة سكنية تتسع لنحو 30 ألف شخص، بالإضافة إلى مجموعة فنادق وأكثر من 1000 وحدة ضيافة، وميناء للسفن واليخوت، ومركز تسوق وساحات عامة خضراء.

وتم الإعلان عن المشروع في عاصمة لاتفيا، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومحمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “إيجل هيلز”، بالإضافة إلى كبار الشخصيات والمستثمرين من دولة الإمارات وجمهورية لاتقيا.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن مشروع “ريغا ووترفرونت” يعكس عمق الروابط الثنائية، حيث تعد لاتفيا وجهة اقتصادية واعدة وشريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات على مستوى منطقة البلطيق؛ إذ تستهدف الدولتان تعزيز التعاون في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أكد أحمد بن على الصايغ أن هذا المشروع الذي جرى إطلاقه باستثمارات إماراتية يعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وخصوصاً في ظل النمو المتواصل في العلاقات الثنائية بين الدولتين.

بدوره، قال محمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “إيجل هيلز”، إن المشروع يمثل انعكاسا للرؤية الإستراتيجية لتطوير لاتفيا والعاصمة ريغا وتأهيلها لتصبح المركز الجديد لأوروبا، مشيراً إلى أن مخطط المشروع يعد بمثابة شهادة التزام من “إيجل هيلز” لتطوير المجتمعات مع المحافظة على الطبيعة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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