باتت مدينة “الرياض” البوابة التجارية الأكثر استقطابا للشركات العالمية، التي أدركت أهمية السوق السعودي، مما جعلها تتسابق للحصول على مساحتها الخاصة في العاصمة لتعزيز وجودها للبدء بالتوسع في أعمالها.



قال رمزي درويش، رئيس سفلز الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية: “ أن السعودية تشهد اهتمام كبير من قبل مجموعة من الشركات الكبرى حول العالم، بالتوازي مع التطور واسع النطاق و حفاظ الاقتصاد السعودي على ازدهاره طوال عام 2022، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7%”.



وأضاف: رغم التكهنات التي ترجح فتور أداء القطاع النفطي، تسود في المقابل حالة من التفاؤل إزاء نمو القطاع غير النفطي الذي واصل نموه بأكثر من 5% خلال السنوات القليلة الماضية، وقد يتوسع بنسبة 5.1% في العام الجاري 2023.



و أصدرت شركة”سَفِلز” للخدمات العقارية، تقريرا حديث عن حركة سوق تأجير المكاتب التجارية في العاصمة السعودية، والذي أشار إلى أن اقتراب الموعد النهائي لتطبيق برنامج المقرات الرئيسية الإقليمية أدى إلى زيادة نشاط التأجير.

حيث وصلت مستويات إشغال المكاتب من الدرجة الأولى إلى 98%، لتسجل أحد أعلى المعدلات على مستوى العالم، وفقا للتقرير.

و أضاف”بسبب نفاد مخرون المساحات المفضلة من الدرجة الأولى، زادت قيم الإيجارات بشكل طبيعي، حيث ارتفعت الإيجارات في المتوسط بنسبة 23% على أساس سنوي في الربع الثالث من هذا العام 2023″.

وشهد سوق شمال شرق الرياض الصغير، الذي يضم عدداً من المباني من أبرزها واجهة روشن للأعمال، وبوابة الرياض للأعمال، ومجمع غرناطة للأعمال، أعلى زيادة في الإيجارات خلال الربع الثالث 2023.



وفي المتوسط، ارتفعت الإيجارات بنسبة 30% على أساس سنوي في جميع أرجاء السوق الفرعية.



و رجحت التوقعات التي رصدها التقرير، أن تؤدي ندرة مخزون المساحات المكتبية من الدرجة الأولى، والقدرة على تحمل التكاليف، إلى بقاء وتيرة الطلب على المساحات من الدرجة (ب)، حيث سيبدأ المستأجرون البحث عن خيارات “قريبة من الأفضل”.



من جانبه قال سوابنيل بيلاي، المدير المساعد لأبحاث الشرق الأوسط لدى سفلز: “عند تحليل إجمالي الصفقات التي أبرمتها سفلز، نجد أن الشركات من القطاعين الاستشاري والقانوني قد استحوذت على ما نسبته 58%، وخلال الربع الماضي، جاءت استفسارات المستأجرين من شركات في قطاعات الهندسة والتصنيع والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، بالإضافة للخدمات القانونية، وقطاعات البنوك، والخدمات المالية، والتأمين.



و أضاف، لاحظنا أيضاً أن 71% من الطلب يتعلق بالوحدات المكتبية التي تقل مساحتها عن 1,000 متر مربع. ويتوقع محافظة مستويات الاستفسار والخطط قيد التنفيذ للأشهر القليلة المقبلة على قوتها.



أما بالنسبة إلى العرض، فمن المقرر الانتهاء من ما يقارب من 420,000 متر مربع من المساحات المكتبية بحلول العام المقبل 2024.

وتشمل قائمة المشاريع البارزة التي شارفت على الاكتمال: مجمع كيانات للأعمال، و “إس تي سي سكوير” لشركة “عقالات”، والمرحلة الثانية من “ليسن فالي”، وغيرها العديد من المشاريع.



يشار إلى أن الرياض برزت كبوابة دخول لمعظم هذه الشركات، نظراً لوجود الجهات الحكومية الرئيسية، وتوافر مشاريع تطوير المكاتب المفضلة من الدرجة الأولى وطرحها في المستقبل.



