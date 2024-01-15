أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم عن خطوة هامة نحو التحول الرقمي في قطاع الإيجار، حيث أطلقت حملة حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية في منصة “إيجار“.



و أكدت الهيئة أن هذا القرار يشمل جميع العقود الإيجارية السكنية الجديدة.



وفي تفصيل للقرار، أوضحت الهيئة أنه اعتبارًا من اليوم، لن يتم قبول أي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في “إيجار“.



يأتي هذا الإجراء في إطار التحول الرقمي الذي تشهده العديد من القطاعات، حيث يهدف إلى تسهيل وتسريع عمليات دفع الإيجار، وتعزيز الشفافية في هذا الجانب المهم من إدارة العقارات.



من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز التنمية الرقمية في مجال العقارات، وتحسين تجربة المستأجرين من خلال تيسير عمليات الدفع وتحقيق مستوى أعلى من الفاعلية والراحة.



تعتبر هذه الخطوة خطوة هامة في إطار تحقيق أهداف التحول الرقمي الذي يسعى العديد من الأقسام الحكومية والهيئات إلى تحقيقه.



وتبرز أهمية الإجراء في تحسين الكفاءة الإدارية وتقليل الإجراءات الورقية، مما يعزز سرعة وسهولة التعامل بين الجهات المختلفة.



من جانبها، أوضحت الهيئة أن هذا الحصر لا يستثني العقود الإيجارية التجارية، مما يتيح مزيدًا من المرونة للشركات والمؤسسات في آليات تحصيل الإيجار.



وفي الوقت نفسه، يعتبر القرار إشارة قوية نحو تعزيز ثقافة الدفع الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا لتحقيق تطور في قطاع العقارات.



يُظهر هذا القرار أيضًا التزام الهيئة بتحسين تجربة المستأجرين، حيث يمكن توقع أن يتسبب في تسريع عمليات الدفع وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.