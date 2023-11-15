فريق التحرير by فريق التحرير

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إنطلاق الأعمال بمنتجع جي دبليو ماريوت – جزيرة المرجان

من المتوقع أن يفتتح المنتجع في أواخر عام 2026، وسيمثل أول ظهور لمنتجعات واو في الإمارات الشمالية.

فريق التحرير by فريق التحرير
إنطلاق الأعمال بمنتجع جي دبليو ماريوت جزيرة المرجان

أعلنت “منتجعات واو” عن إطلاق مشروع استثماري بقيمة 1.3 مليار دولار لبناء منتجع جي دبليو ماريوت الفاخر في جزيرة المرجان، بإمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات.

ويقع المنتجع الجديد على جزيرة المرجان الثانية على الواجهة البحرية، مما يوفر إطلالة على الخليج العربي. سيضم المنتجع 300 غرفة فندقية و524 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق والخدمات، بما في ذلك سبع صالات مطاعم، ومنتجع صحي، وحمامات سباحة، ومركز لياقة بدنية، ونادي ليلي.

من المتوقع أن يفتتح المنتجع في أواخر عام 2026، وسيمثل أول ظهور لمنتجعات واو في الإمارات الشمالية.

تشهد رأس الخيمة نمواً متسارعاً في قطاع السياحة والضيافة، حيث تجذب الإمارة المزيد من الزوار من جميع أنحاء العالم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...