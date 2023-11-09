إعمار تقفز بأرباحها 42% فوق 8 مليارات درهم

أعلنت إعمار العقاريّة عن تحقيقها نتائج مالية قويّة في الأِشهر التسعة الأولى من عام 2023، وذلك بفضل النموّ المستدام والنجاح الذي تشهده عملياتها في جميع قطاعات أعمالها. وسجّلت إعمار العقاريّة في الأشهر التسعة الأولى من 2023 إيرادات بلغت 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار)، في حين بلغ صافي الأرباح 8.2 مليار درهم (2.2 مليار دولار ) أي بنموّ بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود الأداء الثابت للشركة إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، وارتفاع مبيعات تجارة التجزئة، فضلاً عن الارتفاع في الطلب على المشاريع العقارية في دبي. كما حقٌّقت إعمار نموّاً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بزيادة قدرها 29% حيث بلغت قيمة 10.8 مليار درهم (2.9 مليار دولار ) في الأشهر التسعة الأولى من 2023، بأداء يتخطّى بشكل كبير الأداء الذي سجّلته في الفترة نفسها من العام 2022.

وبزيادة في النموّ قدرها 16% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، حقّقت الشركة مبيعات عقاريّة في الأشهر التسعة الأولى من 2023 بلغت قيمتها 31.1 مليار درهم (8.5 مليار دولار). ومدعومة بمبيعات قوية شهدتها العقارات، بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقاريّة 69.5 مليار درهم (18.9 مليار دولار)، والتي سيتمّ تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة.

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار: “نتائجنا هي شهادة على سعي إعمار الدائم نحو التميّز والابتكار. فمع استمرار الازدهار في قطاع السياحة، وإطلاق معالم جديدة مثل تشايناتاون في دبي مول، والنهج الإيجابي في مبيعاتنا العقارية، نرسّخ التزامنا تجاه جميع عملائنا، وتحسّن تصنيفنا الائتماني يعكس استثماراتنا الناجحة. ومع اقترابنا من نهاية العام، نجدّد ثقتنا وتركيزنا على تعزيز كفاءاتنا التشغيلية، وتوفير قيمة أكبر لعملائنا وأصحاب المصلحة”.

إطلاق 20 مشروعاً جديداً

واصلت إعمار للتطوير زخم مبيعاتها القويّ في دبي في الربع الثالث من العام الحالي. ومع إطلاق 20 مشروعاً جديداً بنجاح في جميع مشاريعها المتكاملة الرئيسية، سجّلت في الأشهر التسعة الأولى من 2023 مبيعات عقاريّة بقيمة 28.9 مليار درهم (7.9 مليار دولار أمريكي)، بزيادة في النموّ قدرها 25% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، أعلنت شركة إعمار للتطوير عن إيرادات بلغت 7.4 مليار درهم إماراتي (2.0 مليار دولار أمريكي) وحققت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 4.5 مليار درهم إماراتي (1.2 مليار دولار أمريكي)، بنمو قدره 36% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وإلى جانب عمليات البيع الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، سجّلت إعمار للتطوير إجمالي إيرادات البناء للبيع في الإمارات بقيمة 9.5 مليار درهم (2.6 مليار دولار). ومدعومةً بمبيعات العقارات المستمرّة في الربع الثالث من عام 2023، ارتفع حجم المبيعات المتراكمة في الإمارات إلى 59.6 مليار درهم (16.2 مليار دولار) حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023، ما يُمثل نمواً سنوياً يزيد على 60%، ومن المتوقّع أن يعزّز ذلك الإيرادات المستقبلية.

مراكز التسوق

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، سجّلت عمليات إعمار لإدارة المراكز التجارية والبيع بالتجزئة والتأجير التجاري بإيرادات بلغت 4.3 مليار درهم (1.2 مليار دولار). وخلال نفس الفترة، حققت المحفظة أرباحًا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 3.6 مليار درهم (980 مليون دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022 وبعد استبعاد الربح الناتج عن بيع نمشي في الربع الأول من عام 2023 والذي بلغ 700 مليون درهم (191 مليون دولار). ويعود هذا النجاح إلى مبيعات المستأجرين القوية التي نمت بنسبة حوالي 25% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام 2022. كما حققت أصول المراكز التجارية لدينا متوسّط معدّل إشغال مرتفع بلغ 97%.

وفي سبتمبر 2023، كشف دبي مول رسمياً عن أحدث إضافاته: تشايناتاون دبي مول، من خلال حدث ثقافي صينيّ استمرّ لمدّة أسبوع.

إعمار الدوليّة

سجّلت العمليات العقارية لشركة إعمار الدولية مبيعات عقارية بلغت 2.2 مليار درهم (599 مليون دولار) وعائدات بلغ مجموعها 2.1 مليار درهم إماراتي (572 مليون دولار أمريكي) في الأشهر التسعة الأولى من 2023. وأتت هذه النتائج مدفوعة بشكل أساسي بعمليات الشركة في مصر والهند، علماً أن عائدات العمليات العقارية الدولية تشكّل 11٪ من إجمالي إيرادات إعمار.

إعمار للضيافة والترفيه والتسلية

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، سجّلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي (681 مليون دولار أمريكي)، بنموّ نسبته 22% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2022. ويأتي هذا الأداء نتيجة الانتعاش المستمرّ في قطاع السياحة والزيادة في نسبة الإنفاق المحلّي. حيث حقّقت الفنادق التابعة لإعمار للضيافة في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الفنادق المُدارة من قِبَلها، متوسّط إشغال بنسبة 70% خلال النصف الأول من عام 2023.