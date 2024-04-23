إعمار تقر توزيع 4.4 مليارات درهم

أعلنت شركة إعمار العقارية عن نتائجها المالية القوية لعام 2023، حيث حققت أرباحًا صافية بقيمة 11.6 مليار درهم (3.2 مليار دولار) نموًا بنسبة 70% مقارنة بالعام السابق، مدعومةً بمبيعات قوية بلغت 40.3 مليار درهم (11 مليار دولار).

وصادق المساهمون، خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح سخية بقيمة 50 فلسًا لكل سهم، بإجمالي 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار).

وعرض مجلس الإدارة الأداء المالي المتميز لشركة إعمار، مُبرزًا النقاط الرئيسية التالية:

مبيعات عقارية قوية بقيمة 40.3 مليار درهم (11 مليار دولار)، منها 37.4 مليار درهم (10.2 مليارات دولار) في السوق المحلية.

إيرادات بقيمة 26.7 مليار درهم (7.3 مليارات دولار).

نمو الأرباح بنسبة 70% ليصل إلى 11.6 مليار درهم (3.2 مليار دولار).

طلبات مبيعات عقارية محلية ضخمة في الربع الأول من عام 2024 بقيمة إجمالية تتجاوز 19 مليار درهم (5.2 مليار دولار).



وأكد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، على التزام الشركة بتعزيز التميز التشغيلي وزيادة عائدات الاستثمار، والارتقاء بمستوى رضا العملاء.