فريق التحرير by فريق التحرير

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إعمار تطلق 30 مشروعاً في 6 أشهر

باعت شركة “إعمار” وحدات أوربان أويزسيس في جورجاون عند إطلاقها، وأحرزت تقدماً في مشروعَيّ بانوراما وذا فيوز في كراتشي.

فريق التحرير by فريق التحرير

أطلقت شركة إعمار العقارية 30 مشروعاً ما أدى إلى بيع 8400 وحدة خلال الأشهر الستّة الأولى من العام الحالي.

وشهدت مشاريع مثل العنوان زعبيل رزيدنسز وبالاس رزيدنسز دبي هيلز إستيت، بيع 2500 وحدة لكلّ منهما في غضون سبعة أيام فقط، كما منحت الشركة 50 عقد بناء بقيمة 8.7 مليار درهم.

وارتفع عدد زور “دبي مول” بنسبة 8%.

واجتذبت دبي أوبرا 250 ألف مشاهد.

وقال محمّد العبّار مؤسس إعمار العقارية “يعكس أداؤنا في النصف الأول من عام 2024 سعي إعمار المستمرّ نحو التميز والابتكار، فنحن لا ندير أعمالاً فحسب، بل نصنع نهجاً ونبني مجتمعات مُعدّة لمستقبل أكثر ازدهاراً”.
وحصلت إعمار على جائزة “مطوّر العام” من أريبيان بيزنس.
وعلى الصعيد الدولي، باعت إعمار وحدات أوربان أويزسيس في جورجاون عند إطلاقها، وأحرزت تقدماً كبيراً في مشروعَيّ بانوراما وذا فيوز في كراتشي.
وتمّت معالجة أكثر من 21 ألف طلب خدمة، وتسجيل أكثر من 6 آلاف وحدة، وتسليم أكثر من 3500 وحدة للعملاء في النصف الأول من عام 2024.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...