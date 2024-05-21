فريق التحرير by فريق التحرير

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إعمار تطلق مشروعاً جديداً بـ 55 مليار درهم

يتضمن مشروع “إعمار” الجديد منازل تاون هاوس مكونة من 3 و4 غرف نوم وفللاً مكونة من 4 غرف نوم. وتبدأ الأسعار من 2.4 مليون درهم.

فريق التحرير by فريق التحرير

أطلقت “إعمار العقارية“، رسمياً في دبي اليوم، أحدث مشاريعها “ذا هايتس كانتري كلوب أند ولنسّ“، والذي يمتد على مساحة 81 مليون قدم مربعة، بتكلفة تطويرية تبلغ 55 مليار درهم.
ويبعد موقع المشروع، 10 دقائق فقط عن مطار آل مكتوم الدولي، الذي يخضع حالياً لعملية توسعة كبيرة ستحوله إلى بوابة عالمية ضخمة، حيث سيصبح المطار الأكبر في العالم.

ويتضمن المشروع مسارات للمشي والدراجات الهوائية بطول 38 كلم، ومساحات مفتوحة بحجم 1.36 مليون متر مربع.

ويتضمن المشروع منازل تاون هاوس مكونة من 3 و4 غرف نوم وفللاً مكونة من 4 غرف نوم. وتبدأ الأسعار من 2.4 مليون درهم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...