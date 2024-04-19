إعمار تطلق مبادرة لإصلاح جميع العقارات المتضررة من الأمطار في مجمعاتها السكنية

أعلنت شركة إعمار العقارية، اليوم الجمعة، عن مبادرة لإصلاح جميع العقارات المتضررة من الأمطار الغزيرة التي هطلت على دبي في الأيام القليلة الماضية، وذلك دون أي تكلفة على السكان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام إعمار الراسخ بضمان رفاهية وسلامة سكان مجمعاتها السكنية، حيث عمل فريق إدارة المرافق وإدارة المجمعات في الشركة على مدار الساعة منذ بدء هطول الأمطار لتقديم العون لأصحاب العقارات المتضررة.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية: “نحن ملتزمون تمامًا برفاهية وسلامة جميع سكاننا وأصحاب المصلحة. ونظرًا للتحديات التي فرضتها الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها دبي في الأيام القليلة الماضية، يسرني أن أعلن أن إعمار ستتولى إصلاح جميع العقارات ضمن مجمعاتنا السكنية التي تضررت جرّاء الأمطار الأخيرة على نفقتها الخاصة، لضمان عودة سكاننا إلى حياتهم اليومية بأسرع وقت ممكن وبأمان.”

وأضاف العبار: “لطالما سعت إعمار إلى دعم مجتمعنا في أوقات الحاجة، وكشركة مسؤولة، نتعهّد بتقديم كلّ الدعم الممكن في مثل هذه الحالات، بما في ذلك إصلاح منازل عملائنا بالكامل.”

وتقوم فرق إعمار المتخصصة بالتنسيق بالفعل مع السلطات المحلية وبدأت في تقييم وترميم الممتلكات المتضررة. وتشمل هذه الخدمة جميع المنازل، سواء القديمة أو الجديدة، التي أبلغت عن أضرار مباشرة نتيجة هطول الأمطار خلال الأيام القليلة الماضية.