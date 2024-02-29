إعمار العقارية تطلق مشروعين جديدين بقيمة 96 مليار درهم

أطلقت “إعمار العقارية” اليوم مشروعين جديدين بقيمة إجمالي تصل إلى 96 مليار درهم، وهما «ذا هايتس كانتري كلوب» في دبي، و«غراند كلوب ريزورت»، المجاور لمشروعها “ذا أويسيس”.

وتشكّل هاتان المبادرتان إضافة جديدة لسجلّ الشركة في تصميم وجهات متكاملة تعكس نمط الحياة العصري على المستوى العالمي، وتمكّن الشركة من تعزيز موقعها استراتيجياً لإطلاق مجموعة كبيرة من الفلل والمنازل التي من المتوقّع أن ترفع من مبيعاتها وأرباحها.

يمتدّ المشروع الأول، «ذا هايتس كانتري كلوب»، على مساحة 81 مليون قدم مربع، وتبلغ قيمة تطويره التقديرية 55 مليار درهم.

ويمتدّ المشروع الثاني، «غراند كلوب ريزورت»، على مساحة 60 مليون قدم مربع، وتبلغ قيمة تطويره 41 مليار درهم، ويضمّ المنتجع مرافق للصحّة والعافية من الطراز العالمي، موفّراً تجربة ضيافة فاخرة ومتميزة.

وقال محمّد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية،: “تتجاوز دبي مجرد كونها مدينة، حيث أنها بالفعل عملاق في عالم الفخامة والعقارات، ومركز سياحيّ يضجّ بالحياة. وبإطلاق ذا هايتس كانتري كلوب وغراند كلوب ريزورت، نقوم بتطوير رؤيتنا لدبي لترتقي إلى آفاق جديدة. فإعمار لا تسهم فقط في نمو دبي؛ بل تحتلّ مكانة الريادة في ابتكار وجهات حياة فريدة وحصرية بميزات لا مثيل لها تضع معايير عالمية جديدة”.

وتابع: “طموحنا جريء وواضح، ألا وهو العمل على ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة على المستوى العالمي، من خلال استخدام التقنيات الأحدث ليس فقط في فهم الاتجاهات المستقبلية، بل أيضاً في التنبؤ بها وصياغتها. ويمثل المشروعان تعبيراً قوياً عن نهجنا والتزامنا بالتميّز، ويجسّدان روعة ومستقبل الحياة الراقية”.