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إعمار العقارية تسجل أداءً قويًا في الربع الأول من 2024

حققت إعمار العقارية نموًا ملحوظًا في إيراداتها وأرباحها خلال الربع الأول من عام 2024، مدعومة بزيادة كبيرة في المبيعات العقارية.

فريق التحرير by فريق التحرير
إعمار

أعلنت مجموعة إعمار العقارية الإماراتية عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، والتي أظهرت ارتفاعًا في إيراداتها لتصل إلى 6.7 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 7%.

وفي الوقت نفسه، ارتفع صافي أرباح الشركة قبل احتساب الضرائب إلى 4.3 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، بزيادة سنوية بنسبة 16%. ومع ذلك، انخفض صافي الأرباح العائدة للمساهمين إلى 2.9 مليار درهم، بانخفاض حوالي 9%.

ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى ارتفاع مصروفات ضريبة الدخل بنسبة 771% في الربع الأول.

على الرغم من هذا الانخفاض الطفيف في صافي الأرباح، حققت إعمار إنجازًا تاريخيًا في مبيعاتها العقارية خلال الربع الأول، حيث بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم (3.7 مليار دولار)، بزيادة لافتة بلغت 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووصل حجم المبيعات المتراكمة للمجموعة من المشاريع العقارية قيد الإنجاز إلى 78.3 مليار درهم (21.3 مليار دولار) بنهاية آذار/مارس 2024، بزيادة 9% عن نهاية العام الماضي.

يعزى هذا النمو القوي في أداء إعمار إلى عوامل عدة، بما في ذلك الانتعاش الملحوظ في القطاع السياحي، وزيادة مبيعات التجزئة، واستمرار الطلب القوي على المشاريع العقارية في دبي.

وفي تعليق له على هذه النتائج، صرح محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية، بأن الشركة استهلت العام بأداء متميز يعكس التزامها بالنمو المستدام ورضا العملاء.

وأكد العبار على أن إعمار ستواصل توجيه استثماراتها بشكل استراتيجي لتحقيق نتائج إيجابية وتوليد عوائد قوية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...