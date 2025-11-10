إعلان نتائج أهلية شراء الأراضي السكنية عبر منصة التوازن العقاري السعودية

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مساء أمس الأحد عن نتائج أهلية شراء الأراضي السكنية وذلك عبر منصة التوازن العقاري السعودية.

وأوضحت الهيئة الملكية أن نتائج الاستحقاق تخص الطلبات المقدمة عبر #منصة_التوازن_العقاري، حيث ينتقل المؤهلون فيها إلى المرحلة اللاحقة بدخول القرعة لشراء الأراضي التي سيتم توفيرها هذا العام.

كيفية معرفة نتائج التأهيل

– الرسائل النصية على الرقم المسجل في الطلب

– الدخول إلى منصة التوازن العقاري والاطلاع على حالة الطلب

ويأتي هذا الإعلان بعد فترة من استقبال الطلبات ومراجعة البيانات ليشكل خطوة حاسمة في إحدى أكبر مبادرات تمكين التملك السكني داخل العاصمة السعودية.

وتستهدف منصة التوازن العقاري توفير أراضٍ بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال (حوالي 400 دولار) للمتر المربع، وهو ما يمنح شريحة واسعة من المواطنين فرصة حقيقية لامتلاك سكن داخل الرياض وبتكلفة معقولة مقارنة بمستويات الأسعار السائدة.

ويتوقع أن يسهم هذا التوجه هذا التوجه في تعزيز الاستقرار السكني وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام الموطنين ودعم أهداف تحسين جودة الحياة في العاصمة.

منصة التوازن العقاري

كانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أطلقت يوم الخميس 11 سبتمبر/أيلول 2025 منصة التوازن العقاري المخصصة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية في مدينة الرياض وذلك من خلال المنصة tawazoun.rcrc.gov.sa حيث سيستمر استقبال الطلبات حتى نهاية يوم الخميس 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وجاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض ومنها قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أنه يمكن للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة التقديم على منصة “التوازن العقاري” بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات مع استيفاء شروط محددة ومنها عدم البيع أو الرهن أو التصرف بالأرض بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض وتعاد له قيمتها.

وأكدت الهيئة على أن أسبقية التسجيل لا تؤثر في أولوية الاستحقاق، وأن التسجيل في المنصة لا يعني القبول التلقائي، مبينة أن منصة التوازن العقاري tawazoun.rcrc.gov.sa هي القناة الرقمية الوحيدة لتقديم الطلبات، ولا تمثّلها أي جهة أو وسيط خارجي، علماً بأن جميع التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالمنصة ستعلن عبر القنوات الرسمية للهيئة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.