إعلان طريف يستهدف المصريين في السعودية لشراء منازل في مصر

نشر معرضٌ عقاري مصري متخصص في أسواق دول الخليج العربي، حيث يعيش مئات الآلاف من المصريين، إعلاناً طريفاً لتحفيزهم على شراء منازل لهم في مصر. ويُظهر الإعلان، الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب المصري عبد الرحمن، وهو مدير إقليمي ناجح في شركة استثمارية كبرى في المملكة العربية السعودية، لكنه لا يملك منزلاً في وطنه مصر، ولا يفكر حتى في شراء واحد هناك. غير أن الاتصالات الكثيرة التي يتلقاها من والديه المقيمين في مصر تُنغّص عليه حياته بسبب إلحاحهما الدائم عليه لشراء منزل خاص به. وفي الإعلان أيضاً يتعرّض عبد الرحمن للإحراج من قبل زميل خليجي يملك منزلاً في مصر، كما تنهي صديقته الإيطالية علاقتها به عندما تعلم أنه لا يملك منزلًا هناك ولا ينوي الشراء أصلاً. وفي نهاية الإعلان، يظهر عبد الرحمن في برنامج بودكاست بعد أن أصبح رجل أعمال ناجحاً، ليتعرض لسخرية جديدة من مقدم البرنامج حين يسأله: “هل يُعقل أن مهندساً ناجحاً في شركة استثمارية كبرى لا يملك منزلًا خاصاً؟”، فيسارع بطل الإعلان إلى معرض “هذي مصر بريميوم” ليشتري منزلاً في وطنه. وقد نشر الإعلانَ المدونُ السعودي الشهير إياد الحمود على منصة إكس، حيث يتابعه ملايين السعوديين والعرب.

وتواجه مصر؛ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، أزمةً عقاريةً تتمثل في تباطؤ المبيعات وصعوبة القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة تكاليف البناء وتضخم الأسعار. كما يعاني المطوّرون من ارتفاع تكاليف الإنشاء وصعوبة الحصول على التمويل، مما يؤدي إلى تأخر تسليم الوحدات وفرض رسوم إضافية على المشترين. وتشمل التحديات الأخرى ممارساتٍ تعسفيةً من بعض الشركات، وتأخرَ تسليم المشاريع، ووجودَ وحداتٍ سكنيةٍ مغلقةٍ لا تُستخدم للسكن.