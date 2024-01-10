فريق التحرير by فريق التحرير

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إطلاق كواترو ديل مار من رأس الخيمة العقارية

يجمع المشروع السكني في تصميمه بين البساطة والأناقة، ويتميز بالنوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف والمطلة على مياه الخليج العربي المتلألئة، ما يعزز تواصل السكان مع الطبيعة الساحلية الهادئة.

فريق التحرير by فريق التحرير
رأس الخيمة العقارية

أطلقت شركة رأس الخيمة العقارية، مشروع كواترو ديل مار، أحد مشاريعها السكنية الفاخرة على جزيرة الحياة في ميناء العرب. ويتألف المشروع من 4 أبراج سكنية.

سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي للشركة لفت قائلا إن السوق العقارية برأس الخيمة تشهد طلبا غير مسبوق، ونتوقع أن يزداد الطلب في 2024، ويؤكد إطلاق المشروع التزامنا بتلبية الطلب المتنامي والمتزايد على المساكن الفاخرة ذات الإطلالة البحرية، وإتاحة فرص الاستثمار العقاري بالإمارة.

يجمع المشروع السكني في تصميمه بين البساطة والأناقة، ويتميز بالنوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف والمطلة على مياه الخليج العربي المتلألئة، ما يعزز تواصل السكان مع الطبيعة الساحلية الهادئة.

كما يقدم للمستثمرين والسكان مجموعة واسعة من خيارات الإقامة، بدءاً من الاستوديوهات والشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، وصولاً إلى منازل الدوبلكس ذات الإطلالة الخلابة، ومنازل التاون هاوس مع حديقة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...