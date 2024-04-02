إطلاق “بدع الجبيل”.. مجتمع سكني فاخر على الواجهة البحرية في أبوظبي

أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار عن إطلاق “بدع الجبيل“، وهو مجتمع سكني استثنائي على الواجهة البحرية ضمن جزيرة الجبيل في أبوظبي.

يضم المشروع عدداً حصرياً من الفلل السكنية الفاخرة التي تتميز بإطلالات خلّابة على مدينة أبوظبي وغابات القرم، بتكلفة تطويرية تبلغ أربعة مليارات درهم إماراتي.

يقع بدع الجبيل على مساحة تزيد عن 446,000 متر مربع و 8 كيلومترات من الواجهات البحرية، ويتضمن تسعة أنواع من الفلل السكنية الفاخرة بمساحات تتراوح بين 1,100 متر مربع و3,000 متر مربع. تم تصميم الفلل من قبل نخبة من المهندسين المعماريين العالميين، وتتميز ببُنيانها الفريد والمُبتكر، ومداخلها الضخمة، وأسقفها العالية، ومرافقها الخارجية ذات المناظر الطبيعية الأخّاذة، إضافة إلى شواطئها ومراسيها الخاصة.

يُعدّ بدع الجبيل واحداً من أفخم المجتمعات السكنية على مستوى الإمارة والمنطقة، ويوفر لسُكّانه مرسى خاص مُجهّز بالكامل ويتسع لـ30 يختاً، ومجموعة من الرياضات المائية، ونادي لليخوت، ومسارات للركض وركوب الدراجات الهوائية، ومركز صحي، ومركز للياقة البدنية، ونادي للأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يسهل الوصول إلى مرافق جزيرة الجبيل الأخرى، مثل المدارس، والنادي الشاطئي، والمحلات التجارية، والمطاعم، والحدائق والمساحات الخضراء التي تمتد لأكثر من 1.4 مليون متر مربع.

يُعدّ مشروع جزيرة الجبيل، المملوك لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار وتتولى شركة ليد للتطوير العقاري مسؤولية تنفيذه وإداراته، مشروعًا ضخمًا يضم ست قرى سكنية تتميز بتصميمها الفريد والمبتكر. يقع المشروع بين جزيرتي ياس والسعديات، ويتميز بموقعه وسط الجمال الطبيعي الأخّاذ والتنوع البيولوجي الغني لأشجار القرم.

من المتوقع أن يصبح “بدع الجبيل” متنفساً طبيعياً لعشاق الحياة الصحية الراقية والمستدامة، وإضافة مميزة إلى المشهد العمراني في أبوظبي.