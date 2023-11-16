فريق التحرير by فريق التحرير

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إطلاق أفيلاين ريزيدنسز في قرية جميرا الدائرية

يقدم مشروع أفيلاين ريزيدنسز مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك مرافق لممارسة اليوغا والألعاب، ومسبح كبير وملعب البادل وحمام سباحة للأطفال

فريق التحرير by فريق التحرير
أفيلاين ريزيدنسز

أعلنت سيتي ديفيلوبرز عن مشروع سكني جديد يسمى “أفيلاين” في جميرا الدائرية في دبي.

ويتكون المشروع من 263 شقة، ومن المتوقع أن يتم تسليمها في الربع الثاني من عام 2026. يقدم المشروع مجموعة متنوعة من التصاميم للشقق، بدءًا من الأستوديو والشقق بغرفة نوم واحدة وصولاً إلى ثلاث غرف. مساحة كل وحدة سكنية تتراوح بين 453.70 قدم مربع و1391. 99 قدماً مربعاً.

أفيلاين يقدم مجموعة واسعة من الخدمات

ويقدم المشروع مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك مرافق لممارسة اليوغا والألعاب، ومسبح كبير وملعب البادل وحمام سباحة للأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر منتجع صحي وغرف ساونا وسينما صغيرة ونادي لياقة بدنية مجهز بالكامل.

أفيلاين ريزيدنسز

وتتم عملية الحجز في مشروع أفيلاين ريزيدنسز عن طريق دفعات مختلفة.

وتشمل هذه الخطة دفعة حجز بنسبة 10٪ من القيمة الإجمالية، ثم دفعة بنسبة 10٪ عند توقيع اتفاقية البيع بعد مرور 30 يومًا من الحجز. بعد ذلك، يتم دفع قسط شهري بنسبة 1٪ لمدة 30 شهرًا. أما الدفعة النهائية، فتبلغ 50٪، وتُدفع عند التسليم.

أفيلاين ريزيدنسز

قرية جميرا الدائرية

تعتبر قرية جميرا الدائرية من أكثر المناطق المناسبة للعائلات، وتقع في قلبي دبي الجديدة وسط مساحات خضراء ممتدة مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق، الأمر الذي جعلها وجهة للاستثمار العقاري أو للراغبين بالاستقراروسط بيئة حيوية وحضرية.

قرية جميرا الدائرية
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...