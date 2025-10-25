إتاحة خفض القيمة الإيجارية إلكترونياً بالسعودية

أعلنت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمؤجر طلب رفع أو خفض القيمة الإيجارية عند تجديد العقد.

وأوضحت الشبكة، أمس الجمعة، أن الخدمة تُمكّن المؤجر من تقديم الطلب قبل 90 يوماً من نهاية العقد، ليُرسل إلكترونياً إلى المستأجر الذي يملك خيار القبول أو الرفض.

هل يمكن للمؤجر رفع أو خفض قيمة الإيجار عند تجديد العقد؟

نعم، عبر خدمة جديدة تضمن الشفافية وحقوق جميع الأطراف.

تعرّف على ضوابط وشروط "طلب رفع أو خفض القيمة الإيجارية" والمدد الزمنية المحددة لها.https://t.co/3Yw30f6Z39#أحكام_ضبط_الإيجارات pic.twitter.com/KSLUL5rnkE — إيجار (@ejar_sa) October 24, 2025

وفي حال وافق المستأجر، يتم اعتماد القيمة الجديدة تلقائياً عند التجديد. أما إذا رفض أو لم يرد، فيُلغى التجديد التلقائي، ويُعتبر ذلك بمثابة إشعار بعدم الرغبة في تمديد العقد، لينتهي بانتهاء مدته الأصلية.

وأكدت “إيجار” أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير قطاع الإيجار العقاري، وتحقيق العدالة والوضوح بين المؤجر والمستأجر.

ونوّهت الشبكة إلى أن الخدمة متاحة حالياً لطلبات خفض القيمة فقط في مدينة الرياض، على أن يشمل التوسّع بقية المدن لاحقاً، وفقاً لصحيفة “سبق” السعودية.