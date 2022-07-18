أكثر من 100 ألف صفقة إيجارية خلال يونيو في مدن المملكة

كشفت شبكة “إيجار”، الاثنين، عن تسجيل أكثر من 102 ألف صفقة إيجارية خلال حزيران/يونيو المنصرم، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة بالتكامل مع منصة “سكني”، وذلك في 16 مدينة يشملها المؤشر تغطي جميع مناطق المملكة.

وأوضحت “إيجار”، وهي مبادرة تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري في بيان لها، أن أكثر من 80 ألف عقد إيجار سكني وثّق في الشبكة، فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية 21 ألف عقد، وذلك بحسب بيانات التقرير الخامس في المدن التي يشملها المؤشر الإيجاري.

واحتلت أحياء ظهرة لبن، وطويق، والعزيزية في الرياض في صدارة المناطق التي سجل فيها أكبر عدد من الصفقات الإيجارية، تلتها أحياء الصفا، والبوادي، والسلامة في جدة، والنور، وطيبة، والأثير في الدمام. فيما جاءت طويق، والعليا، والعزيزية في الرياض في مقدمة صفقات الايجارات التجارية. للتصدر الرياض تقرير المؤشر الإيجاري الخامس بصفتها أكثر المدن توثيقاً للعقود الإيجارية، وذلك بعد أن تجاوزت 36 ألف عقد سكني وتجاري، تلتها جدة بنحو 30 ألف عقد، ثم مكة المكرمة بأكثر من 7300 عقد.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.

وتمكن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، فيلا، دور)، أو (محل، معرض، مكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية؛ للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار من المعروض العقاري الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها الخدمة خلال فترات يحددها المستفيد، وبإمكانية استخدام الخرائط التفاعلية.