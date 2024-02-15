أغلى فيلا في دبي: تحفة معمارية فاخرة تُقدّر بـ 495 مليون درهم

كشفت شركة “بي 1 بروبرتيز” العقارية عن تحفة معمارية جديدة تُضاف إلى قائمة أفخم العقارات في دبي، حيث تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على فيلا استثنائية في “منتجع ومساكن بولغري” بمنطقة “جميرا باي”.

وتُقدر قيمة هذه الفيلا الفاخرة بـ 495 مليون درهم (حوالي 134 مليون دولار أميركي)، مما يجعلها واحدة من أكبر صفقات بيع المنازل الراقية المتوقعة في دبي.

تتميز بمساحة مبنية تبلغ حوالي 10 آلاف قدم مربع، وتضم 4 غرف نوم رئيسية و6 حمامات، وتتربع على قطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 20221 قدم مربع.

وتُعدّ تحفة معمارية فريدة من نوعها، حيث تُجسد مزيجاً رائعاً من الفخامة والابتكار والتصميم.

تصميم استثنائي وخدمات راقية

صُممت الفيلا بدقة وعناية فائقة، مع التركيز على أدق التفاصيل لتوفير نمط حياة عصري فاخر. وتضم العديد من المرافق الاستثنائية، مثل:

حوض سباحة ضخم بطول 43 متراً مع نظام صوت يعمل تحت الماء.

منتجع صحي خاص.

صالة سينما منزلية.

صالون تجميل و حلاقة.

و غرفة تدليك.

غرفة بخار وساونا.

تنسيق حدائق فريد من نوعه مع مجسّمات من مختلف أنحاء العالم.

كما تضفي باحة المنور المزيد من المناظر الجميلة والشعور بالهواء النقي.

مواد عالية الجودة وعلامات تجارية عالمية

تم تصميم المساحات الداخلية باستخدام مواد عالية الجودة تحمل توقيع علامات تجارية عالمية حصرية مثل “هيرميس” و”باكارا” و”تي جي باريس” و”فانتيني إيطالي”. كما تم رصف الأرضيات بالرخام المستوردة من البرازيل، وتركيب أنظمة إضاءة متطورة من PS Lab.

إطلالات خلابة وواجهات فخمة

تتمتع الفيلا بإطلالات رائعة على أفق دبي، حيث يمكن رؤية المعالم البارزة مثل “منتجع أتلانتس” وبرج خليفة. كما تتميز بواجهة مترامية الأطراف توفر شعوراً بالفخامة عند الوصول إليها.

أنظمة ذكية وتقنيات متقدمة

تم تجهيز الفيلا بأنظمة ذكية للتحكم في الإضاءة والتكييف والستائر والأبواب وحتى آلة القهوة من خلال جهاز محمول أو آيباد. كما توفر هذه التقنية ترقيات سهلة وتحكماً شاملاً.

فيلا بتصميم عالمي

تم تصميم المشروع الرئيسي لمنتجع ومساكن بلغري من قبل شركة الهندسة المعمارية المشهورة عالمياً أنطونيو سيتيريو باتريشيا فييل وشركاه. ويضم المشروع 173 شقة و15 فيلا، مصممة لمساحات معيشة فاخرة على “جميرا باي”.