أطول بناء بمدينة أمريكية بـ 12 مليون دولار بعد شراءه بـ137 مليون بسبب العمل عن بعد

تم بيع بيرنيت بلازا أطول بناء في فورت وورث بولاية تكساس بسعر منخفض جدا بلغ 12.3 مليون دولار في مزاد الرهن يوم 7 مايو، بعد شراءه قبل ثلاث سنوات فقط بأكثر من 137.5 مليون دولارـ وذلك فيما اعتبر أحدث تطورات ما يعتبر قنبلة موقوتة للعقارات التجارية في البلاد مع عدم عودة الكثير من الموظفين للعمل من المكتب وارتفاع أسعار الفائدة، حيث تظل مباني المكاتب في جميع أنحاء البلاد فارغة أو يتم بيعها بأسعار منخفضة للغاية.

وتبلغ مساحة البناء مليون قدم مربع، أي أنه بيع لقاء 12 دولار للقدم المربع تقريبا، ولا تزال نسبة مذهلة تبلغ 19.6 بالمائة من المساحات المكتبية في الولايات المتحدة غير مأهولة – وهي النسبة الأكبر خلال الأربعين عامًا الماضية بسبب عاملين هما عدم عودة نسبة كبيرة من الموظفين للعمل في المكاتب وارتفاع أسعار الفائدة، وظلت العقارات التجارية والمكاتب على شفا هاوية مع تزايد عمليات حبس الرهن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث بدأ ارتفاع أسعار الفائدة وبطء عودة الموظفين إلى العمل من المكاتب في التأثير سلبًا.

وإلى جانب تكساس، شهدت كاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا ونيوجيرسي أيضًا زيادة في عمليات حبس الرهن العقاري التجاري. في مارس، كان هناك حوالي 625 حالة حبس على العقارات التجارية – بزيادة ستة بالمائة مقارنة بشهر فبراير وبزيادة 117 بالمائة عن نفس الوقت من عام 2023، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن مزود البيانات العقارية أتوم ATTOM.

وبيع 187 عقارًا بمزاد فك الرهن في كاليفورنيا في شهر مارس، وهو أعلى مستوى على الإطلاق بالنسبة للولاية. وطرحت شركة شورينستاين ، وهي شركة لإدارة الاستثمار العقاري، مؤخراً مبنى Aon Center المكون من 62 طابقاً في لوس أنجلوس للبيع مقابل 153.5 مليون دولار، أي أقل من 269 مليون دولار التي دفعتها قبل 10 سنوات.

وكان المشتري هو بنك بناكل تكساس بعد المزاد الذي أقيم في محكمة مقاطعة تارانت يوم الثلاثاء.

المبنى المكون من 40 طابقًا كان تم شراءه من قبل أوبال القابضة في نيويورك والتي تخلفت عن دفع قرض بقيمة 13 مليون دولار لشراء المبنى سنة 2021 بسعر 137 مليون دولار.