فريق التحرير by فريق التحرير

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أسعار المنازل في بريطانيا تتراجع بأكبر نسبة منذ 12 عاماً

شهدت لندن أكبر انخفاض سنوي في أسعار المنازل في بريطانيا، حيث انخفضت الأسعار في العاصمة بنسبة 6%.

فريق التحرير by فريق التحرير

تراجعت أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر نسبة في أكثر من 12 عاماً خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، حيث انخفضت بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، كما أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء.
وانخفضت الأسعار في تشرين الأول / أكتوبر بنسبة 1.3%.
وشهدت لندن أكبر انخفاض سنوي، حيث انخفضت الأسعار في العاصمة بنسبة 6%.
وأظهرت مقاييس أخرى لسوق الإسكان في بريطانيا علامات استقرار في الأسابيع الأخيرة مع ارتفاع بعض مقاييس أسعار المنازل مع ارتفاع الطلب حيث كان يبدو أن أسعار الرهن العقاري قد بلغت ذروتها.

وأدى الارتفاع المفاجئ في التضخم في بريطانيا إلى تراجع توقعات السوق بشأن الموعد الذي من المتوقع أن يخفض فيه بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى بعد 14 زيادة متتالية بين أواخر عام 2021 وآب / أغسطس 2023.
وارتفع مقياس مكتب الإحصاءات الوطنية للإيجارات الخاصة بنسبة 6.2% على أساس سنوي حتى كانون الأول / ديسمبر، وهي وتيرة الزيادة نفسها التي سجلت في الأشهر الـ 12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني.

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فريق التحرير

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