أسعار العقارات ترتفع في السعودية

أظهرت نشرة مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية عن ارتفاع بنسبة 1.7% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي, ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.8%. وذلك وفق ما نشرته الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم.

وأفادت نتائج النشرة عن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.8%، وذلك على أساس سنوي نظراً لثقل القطاع السكني المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 2.8% في الربع الثاني من عام 2024،

سجلت أسعار العمائر السكنية ارتفاعاً بنسبة 0.1%،

ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 0.5%،

ارتفعت أسعار البيوت بنسبة 1.4%،

ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.9%.

#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني 2024م. — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) August 1, 2024

من جانب آخر سجلت أسعار العقارات في القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.4% متأثرة بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4%، وانخفضت أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.6%، في حين استقرت أسعار العمائر التجارية، وأسعار المراكز التجارية في الربع الثاني 2024، بينما سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 1.5% متأثراً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 1.5%.

ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات، والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية، هي: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت)، والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض ، ومحل، ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد فقط هو الأرض الزراعية.