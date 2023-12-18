أريستا تعتزم استثمار 5 مليارات درهم في السوق العقاري الإماراتي

تعتزم شركة أريستا العقارية مع دخولها في السوق العقاري بالإمارات استثمار أكثر من 5 مليارات درهم خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق ما أعلنته الشركة في بيان عن انطلاق أعمالها في الدولة.

وقال البيان إن أريستا العقارية تهدف للتميز من خلال تقديم منظور جديد للحياة الفاخرة عبر إضفاء أناقة التصميم في كافة مشاريعها.

ويمثل القطاع العقاري في الإمارات قرابة 5.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وشهدت دبي، التي صنّفت كرابع أهم أسواق العقارات الفاخرة عالمياً للعام الماضي زيادة استثنائية بمعدل 40%، حيث بلغت قيمتها 97.55 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2023 بعد أن كانت قيمتها 69.5 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2022.

وقال سريشتي غور، رئيس قسم العلاقات الإعلامية في شركة أريستا العقارية: “تتسق رؤية دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة واقتصادها المزدهر وتنوعها السكاني تماماً مع رؤية والتزام أريستا بتقديم مفهوم جديد للحياة الفاخرة، فنحن في أريستا نتبع نهج منح الأولوية لجودة العمل، لا لحجمه، ويتضمن نهجنا التخطيط لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المساحة في الوحدات السكنية الفخمة التي نقدمها بما يضمن كونها الأكثر تميّزاً في فئتها بما يتماشى مع أسلوب حياة عملائنا الفريد. وكلّنا ثقة من أن خدماتنا المخصصة ستعمل على إعادة تعريف جوهر الحياة المجتمعية الفاخرة للوصول بقطاع العقارات إلى آفاق لم يصلها من قبل”.