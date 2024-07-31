أرباح مُدن القابضة تصل إلى 8.7 مليار درهم في النصف الأول

أعلنت مجموعة “مُدن القابضة” عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 8.74 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024.

وحققت “مُدن القابضة” إيرادات بنحو 2.2 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة بلغت 333% على أساس سنوي، وإجمالي أرباح بقيمة 833.2 مليون درهم، بزيادة قدرها 277% على أساس سنوي.

ويأتي هذا النمو بعد استحواذ مدن القابضة الأخير على شركة مُدن العقارية وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك“.

وقال جاسم محمد الزعابي رئيس مجلس إدارة “مُدن القابضة”، إن الأداء القوي لمجموعة مُدن القابضة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري هو انعكاس لنجاح عملية الاستحواذ الأخيرة، التي أضافت أداء متميز في إظهار القيمة المقترحة للاندماج.

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لدى “مُدن القابضة”، إن المجموعة حققت مبيعات بقيمة 7.6 مليار درهم بنمو 153%؜ على أساس سنوي، مدعومة بطلب قوي على المشروعات الجديدة.

وكانت شركة «كيو القابضة» قد أعلنت، في افصاح عبر موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية في 2 آب / أغسطس 2023، عن تلقيها عرضاً من «أيه دي كيو» للاستثمارات العقارية والفندقية (ADQ)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة القابضة «ADQ»، ومن شركة آي إتش سي كابيتال (IHC)، لدمج شركة «مدن» العقارية و«مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) وغيرهما من الأصول «الأصول المحددة» مع شركة «كيو» القابضة.

وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة المدمجة نحو 12 مليار دولار، مما يجعلها واحداً من أكبر الكيانات في المنطقة. وستمتلك الشركة مجموعة من المشاريع العقارية، والقاعات، وقطع الأراضي، وأصول الضيافة.