أداء قوي لسوق العقارات في السعودية خلال الربع الرابع من 2023

شهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية أداءً قوياً خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث ارتفعت أسعار الفلل والطلب على المكاتب في المدن الرئيسية بينما واصل قطاع الضيافة أداءه الإيجابي، وفقاً لتقرير أعدته مجموعة “سي بي آر إي” (CBRE) للخدمات العقارية.

وسجلت أسعار الفلل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع من عام 2023. ارتفع متوسط ​​أسعار الفلل في الرياض وجدة والدمام والخبر بنسبة 5.5% و4.8% و0.3% و1.1% على التوالي.

وارتفع الطلب على المكاتب في المدن الرئيسية، مثل الرياض وجدة، خلال الربع الرابع من عام 2023. ارتفع متوسط ​​الإيجار الأساسي في الرياض بنسبة 20.7٪، بينما ارتفعت إيجارات الفئتين “أ” و “ب” على أساس سنوي بنسبة 13.0٪ و 22.2٪ على التوالي.

كما واصل قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية أداءه الإيجابي خلال الربع الرابع من عام 2023. تجاوز متوسط ​​معدل الإشغال في المملكة العربية السعودية خطوط الأساس لعام 2019، حيث ارتفع بنسبة 3.5 نقطة مئوية. ارتفع متوسط ​​سعر الغرفة اليومي في المملكة بنسبة 12.3%، مما أدى إلى زيادة بنسبة 18.9% في إيرادات الغرف المتاحة.