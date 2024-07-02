أبوظبي تشهد نقصاً في المساحات المكتبية مع تدفق المستثمرين

أدى سعي إمارة أبوظبي لجذب صناديق التحوط الكبرى إلى مركزها المالي، المتمثل في سوق أبوظبي العالمي، إلى نقص في المساحات المكتبية، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وقد بذلت الإمارة جهوداً حثيثة لجذب المستأجرين على مدى الأعوام الماضية، لكن الأبراج الأربعة المميزة في سوق أبوظبي العالمي، والتي تقع في جزيرة الماريه، وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى تقريباً. لذلك تعمل الحكومة الآن على توسيع نطاق المنطقة الحرة لتشمل جزيرة الريم المجاورة، مما يزيد مساحتها بعشرة أضعاف ويجعلها واحدة من أكبر المناطق المالية في العالم بمساحة 14.4 مليون متر مربع (3558 فداناً).

وفي ذلك الإطار، يطلب المسؤولون من المستأجرين الحاليين في جزيرة الريم الحصول على ترخيص من سوق أبوظبي العالمي أو إخلاء مكاتبهم بحلول نهاية العام. وتشير شركة العقارات “كوشمان آند ويكفيلد كور” إلى أن نحو ربع هؤلاء المستأجرين ربما يضطرون إلى الانتقال من الجزيرة.

وقال ممثل عن سوق أبوظبي العالمي في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن “معدلات الإشغال في جزيرة الماريه تجاوزت 95% نظراً لتزايد طلب الشركات للتواجد في سوق أبوظبي العالمي. وبالتالي؛ فإن التوسع يعد الخطوة الطبيعية والضرورية التالية لتلبية الطلب المتزايد من الشركات الساعية لترسيخ وجودها في المركز المالي لأبوظبي”.

وتتناقض طفرة سوق العقارات في أبوظبي مع وضع مدن كبرى أخرى حول العالم مثل نيويورك ولندن وسان فرانسيسكو، حيث تظل معدلات شغور المكاتب مرتفعة نتيجة تحول العديد من الموظفين للعمل عن بُعد في أعقاب الجائحة. وارتفعت معدلات الشغور في سان فرانسيسكو بأكثر من الضعف لتصل إلى 16%، وهو مستوى لم تشهده المدينة منذ التسعينيات.