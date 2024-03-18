أبوظبي.. بيع بنتهاوس بـ137 مليون درهم

حققت شركة الدار العقارية إنجازًا في قطاع العقارات في أبوظبي ببيع أغلى بنتهاوس في الإمارة بسعر قياسي بلغ 137 مليون درهم.

يقع البنتهاوس المكون من ثلاث غرف نوم في مجمّع “نوبو ريزيدنسز أبوظبي” على جزيرة السعديات، ويمثل هذا السعر أعلى سعر للمتر المربع في أبوظبي حيث تجاوز 96,000 درهم.

وتأتي هذه الصفقة بعد بيع وحدة “سكاي فيلا” مكونة من طابقين وأربع غرف نوم في المجمّع ذاته بسعر 130 مليون درهم.

وتُعد جزيرة السعديات وجهة عالمية المستوى مع وجود 200 جزيرة طبيعية، وخمسة متاحف كبرى قيد الإنشاء، بما في ذلك متحف جوجنهايم أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي.

من المقرر أن يصبح “نوبو ريزيدنسز” أحد أبرز المشاريع السكنية في منطقة الشرق الأوسط التي تحمل علامة “نوبو” التجارية العالمية.

يقدم المشروع أسلوب حياة متميزًا يجمع بين التصاميم وحلول الضيافة اليابانية الفريدة مع خيارات الفخامة المعاصرة.

ويطلّ البنتهاوس على شاطئ السعديات، ويضم مصعداً خاصاً وتيراساً واسعاً يتضمن حمام سباحة بإطلالة مميزة على متحف جوجنهايم و”بوليفارد غروف”.

ويضم مشروع “نوبو ريزيدنسز” شققًا مكونة من غرفة نوم واحدة وصولاً إلى ثلاث غرف نوم، ووحدات بنتهاوس ووحدات اللوفت (الشقق ذات الطابقين) والفلل العلوية “سكاي فيلا”، بجانب فندق مكوّن من 125 غرفة، ومطعم يحمل العلامة التجارية “نوبو” وردهة على السطح.

من المقرر أن تنتهي أعمال تطوير المشروع في الربع الثاني من العام 2027.