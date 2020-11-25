المنصة الجديدة!

ما هو سر توقيت إطلاق مشروع إعلامي في مرحلة صعبة تعاني فيها دور النشر الرقمية والمطبوعة وصناع المحتوى؟

أحمد عبد القادر، المدير التنفيذي ورئيس التحرير، منصة Twk.Today الإعلامية:” إنها الحاجة الماثلة في عدد من القطاعات المتشابكة في أعمالها والتي وصلت اليوم إلى ذروتها، وهي بطبيعتها ملحة وتحتاج لمن يلبيها فضلًا عن أنها شرط أساسي لنجاح المشاريع العملاقة والواعدة.

فمن خلال عملي في غرف الأخبار من جهة والعلاقات العامة من جهة أخرى على مدار العشرين عامًا الماضية، التمست حاجات ملحة لدى كل من قطاعات (الأعمال والإعلام والعلاقات العامة)، وبدأت بدراسة جدوى هذا المشروع الذي يحمل طابعًا مغايرًا لما هو موجود حاليًا، ويحتاج إلى جرأة كبيرة في الطرح، وكانت الأرقام الناتجة تظهر توقعات مذهلة، وهكذا كنت أنتظر الوقت المناسب لإطلاقه منذ أربع سنوات.

واليوم وبعد أن اكتملت معالم الصورة وتوفرت كافة المعطيات بما فيها تفرغي الكامل والانتهاء من تحديد كافة العناصر الجوهرية المطلوبة لنجاح مثل هذا المشروع الجريء، قمت بإطلاق منصة Twk.Today الإعلامية بصيغته الحالية، وهو عبارة عن منصة إعلامية لآراء الخبراء وقادة الفكر !

ما هي هذه المنصة الإعلامية وكيف سيكون أسلوب عملها؟

هي عبارة عن وسيلة إعلامية من جهة وقاعدة بيانات من جهة أخرى، مدعومة بتكنولوجيا متطورة معتمدة على الذكاء الاصطناعي https://twk.today.

تتمتع منصة الخبراء وقادة الفكر الإعلامية TWK.Today برؤية طموحة لتوسيع الأفق المعرفي لجمهور المنطقة والعام؛ من خلال توفير منصة للمحتوى متكاملة لمقالات الخبراء وقادة الفكر من مختلف قطاعات الأعمال من جهة، وتوفير قاعدة بيانات متطورة تسهّل وصول وسائل الإعلام إلى الخبراء وقادة في الفكر من جهة أخرى، وهذا الأمر سينعكس إيجابًا على المشهد المعرفي في المنطقة والعالم، ويعزز جهود الشركات والأعمال في إيصال رسائلها الأساسية عبر محتوى عالي الجودة.

أتطلع أن تجسد منصة TWK.Today بصيغتها النهائية أكبر وسيلة إعلامية لمقالات الخبراء وقادة الفكر في العالم وبلغات متعددة، تعتمد الذكاء الاصطناعي لتسهيل إيصال المعلومة إلى الجمهور المستهدف وتفتح أبوابًا لتعزيز مشاركة الخبراء وقادة الفكر في صناعة المشهد الإعلامي على مستوى المنطقة والعالم.

كيف تسعون لتمويل توسعها مع احتمال نجاحها في المنطقة؟

إن طبيعة المنصة والحاجات التي تلبيها وإمكانية التوسع والنمو والأرقام المتوقعة كل ذلك يجعلها منصة جاذبة للصناديق الاستثمارية ذات رأس المال الجريء، وأرى أنها الأنسب لطبيعة عملنا، وسنقوم بإطلاق أول جولة استثمارية في شهر ديسمبر من العام الحالي، ونتطلع إلى اجتذاب نوع معين من المستثمرين الذين من شأنهم إضافة قيمة حقيقية للمنصة فضلًا عن التمويل.

كيف سيكون تركيزكم على أنواع المحتوى، فهل سيكون للفيديو أولوية أكبر مثلا؟

لاشك بأن التسويق عبر المحتوى بمختلف نماذجه وأنماطه يعتبر اليوم من أقوى وسائل التسويق، ولعل مقالات الخبراء وقادة الفكر تعتبر من أرقى وأقوى أنواع هذا المحتوى بمختلف نماذجه المقروءة والمسموعة والمرئية، وهنا يأتي دورنا لتوفير أدوات متطورة معتمدة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإتاحة نشر المحتوى بمختلف نماذجه وأنماطه، وسيكون لمحتوى الفيديو شأنا كبيرًا لدينا، ولكن بأسلوب ومفهوم مختلفين عما هو موجود حاليًا.

ما هي الخبرات التي استفدتم منها مع خبرتكم الطويلة على الصعيد الرقمي حين قمتم بتأسيس أحد أبرز مواقع الأخبار التقنية قرابة سنة ٢٠٠٥ واليوم تطلقون مشروعا إعلاميا يبدو مغايرا؟

لاشك بأن هذه الفترة الطويلة والتي تمتد على مدار العشرين عامًا من خلال مسيرتي المهنية علمتني الكثير، بما في ذلك أن العمل الدؤوب ليس كافيًا بمفرده بل أن التوقيت عنصر مهم جدًا في إكمال عناصر نجاح أي مشروع، فعندما أطلقت البوابة العربية للأخبار التقنية في عام ٢٠٠٥، كان الوقت مبكر جدًا لإطلاق موقع إخباري تقني باللغة العربية، وهكذا واجهنا صعوبات كبيرة في السنوات الأولى، واستطعنا التغلب على ذلك بالإصرار والشغف الذي رافق المشروع في تلك الفترة ليتربع بعدها بصفته المصدر الأول للأخبار التقنية باللغة العربية.

ومن جهة أخرى فإن فهم منظومة الاستثمار العالمية كان من أبرز النقاط، فمعظم الصناديق الاستثمارية لا تستثمر في الإعلام بمفهومه العام لأنه غالبًا ما يكون غير مجدي من الناحية المادية، وإنما تستثمر في الشركات التقنية التي تخدم هذا القطاع، وهكذا حاولنا تلافي كل هذه الأخطاء في مشروعنا الجديد.

ولعلي استفدت أيضًا من أن الجرأة في الطرح تجدي في معظم الأحيان إن كانت مبنية على أسس متينة، وهذا يتجسد أيضًا في منصتنا الجديدة.

هل ترى أن المحتوى بالاعتماد على الإعلانات قد انتهى ولا بد من تقديم محتوى وخدمات متخصصة أكثر؟

أرى أن المفهوم ثابت والنماذج متغيرة، أي أن التسويق عبر المحتوى سيبقى الأفضل من حيث العائد على الاستثمار، في حين أن أدواته ستشهد تحولات مع تطور التكنولوجيا وظهور حاجات جديدة.