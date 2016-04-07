حليمة بولند تكشف أسباب انسحابها من برنامج “سوار شعيب”

علقت الإعلامية الكويتية الشهيرة حليمة بولند على واقعة سبها للإعلامي شعيب راشد وانسحابها من برنامجه “سوار شعيب” على الهواء بعد أن عرض صورة شخصية لها اعتبرتها مسيئة.

ووفقاً لوسائل إعلام خليجية، قالت حليمة بولند على حسابها الخاص على موقع إنستجرام “قد أعفو وقد أسامح وقد أنسى ولكن إذا وصل الأمر للتدخل بحياتي الخاصة فإني لا أقبل، وعندما يتم التطاول علي ومحاولة إهانتي والمساس بكرامتي فإني لا اغفر”.

وتابعت “منذ دخولي الإعلام والجميع يحاول تكسير مجاديفي والتقليل من قيمتي، ومرات عديدة حاولوا الإيقاع بي وتشويه سمعتي وقطع رزقي ولكن بفضل الله ورضا والديني أتغلب عليهم في كل مره، وانتصر وهم المهزومين الخائبين”.

وأضافت “لا أرد على الحماقات ولا السخافات لأني تعودت أن أفعالي ترد وليست أقوالي، لا تشغلني تفاهتهم فعملي أولى أنني أركز عليه ولا أبالي.. دائماً انظر إلى طريق النجاح وكيفية الوصول له ولاتهمني المصاعب لأنني تعودت أني أتغلب عليها وليست هي من تتغلب علي.. الحمد لله دائماً وأبداً”.

وكان شعيب راشد قد استضاف، قبل أيام، حليمة بولند التي انسحبت، ولم تُكمِل اللقاء، بسبب فقرة “تحت الطاولة”، عندما أخرج شعيب جهاز الآيباد، سائلاً ضيفته عن حقيقة ما به، لتطالبه بإيقاف التصوير، قائلة “أنت راح تنقط وراء الشمس على الأسماء الموجودة، وهذا من خصوصياتي وغير قابل للنشر، ولا تلعب بالنار يا شعيب”.

لمشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر حلقة البرنامج الذي غضب حليمة بولند من شعيب راشد يرجى الضغط هنا