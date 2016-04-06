اللبنانيين يفقدون قنواتهم التلفزيونية مع حجب نايل سات لقنوات “المنار” و”الجديد” والـ”ان بي ان” و”تلفزيون لبنان”

تحت عنوان “اللبنانيون لن يشاهدون غدا معظم قنواتهم.. “نايل سات” تحجب قنوات “المنار” و”الجديد” والـ”ان بي ان” و”تلفزيون لبنان”” كتب كمال خلف في موقع الراي اليوم عن أزمة تلفزيونية جديدة في لبنان.

اعتبارا من اليوم الاربعاء لن يشاهد اللبنانيون معظم قنواتهم التلفزيونية، حيث قررت ادارة “نايل سات” وقف التعامل مع محطة جورة البلوط، ما يعني عمليا ان محطات لبنانية لن تبث فضائيا، وتاليا لن تلتقط ارضيا، لان البث يتم فضائيا وليس عبر محطات ارضية، ثم يعاد ويلتقط ارضيا عبر الصحون اللاقطة والكابلات.

المحطات التي يشملها الحجب هي المنار والجديد والـnbn وتلفزيون لبنان، القنوات الفضائية التي تفاجأت بالبلاغ الصادر من ادراة “نايل سات” قالت إن الحكومة اللبنانية كانت على علم به قبل سبعة أشهر، ولكنها امتنعت عن اتخاذ أي إجراء أو تحرك لمنع حصول هذا الحجب.

ويبدو القرار بالحجب مرتبطا بسلسلة قرارات اتخذت ضد لبنان في السابق على الصعيد الإعلامي، كحجب لقنوات لبنانية على قمر “عربسات”، واقفال مكاتب قناتي “العربية و”الحدث”، وأزمة نشر الشرق الأوسط لكاريكاتور دولة لبنان “كذبة نيسان” التي أدت لاقتحام محتجين لمكتب الصحيفة وسط العاصمة بيروت.

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان ادارة “نايل سات” ابلغت وزارة الاتصالات بضرورة وقف بث قناة “المنار” عبر اثير “نايل سات” ابتداء من الثامنة بتوقيت القاهرة من صباح اليوم 5 نيسان (ابريل) 2016. وعزت ادارة “نايل سات” سبب طلب توقيف القناة مخالفتها للاتفاق الموقع معها، وبث برامج تثير النعرات الطائفية والفتن. كما ارسلت كتابا آخر ابلغت فيه وزارة الاتصالات عن اضطرارها لوقف البث من جورة البلوط ابتداء من العاشرة من قبل ظهر غد الاربعاء 6 ابريل (نيسان) الجاري بسبب انتهاء العقد الموقع مع الدولة اللبنانية منذ العام. ومن جهته أكد وزير الاتصالات بطرس حرب ان المشكلة الحاصلة مع شركة الاقمار الصناعية “نايل سات” تقنية ولا خلفيات سياسية لها كما حصل مع شركة “العربسات”.

وفي حديث تلفزيوني، أعرب حرب عن تفاجئه بقرار شركة “نايل سات” حول وقف بث عددا من القنوات اللبنانية، مشيرا الى ان “الساعات المقبلة ستكون حاسمة، ويمكن ان تعطينا الشركة مهلة اسبوع او اسبوعين من اجل طرح الموضوع بطريقة مستعجلة والبت به على طاولة مجلس الوزراء”. وتأتي هذه التطورات في إطار التدابير والإجراءات التي أعلن عنها مجلس دول التعاون الخليجي في أعقاب تصنيف “حزب الله” منظمة “إرهابية”. وفي وقت سابق حجبت السعودية موقع قناة “المنار” على الإنترنت، وذلك بسبب خطاب للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله” على الرياض، على خلفية إعدام الشيخ الشيعي نمر النمر. يشار أن شركة “عربسات” (منظمة الاتصالات الفضائية العربية) حجبت مؤخراً قناة “المنار” إلى جانب قناة “الميادين” عن أقمارها الصناعية، بعد حادثة التدافع في منى، ثم أعلنت الادارة عن نقل مركزها من لبنان إلى الأردن.