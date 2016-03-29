وزارة الإعلام: جميع موظفي قناة “العرب” غادروا البحرين

أعلنت وزارة شؤون الإعلام في البحرين أن جميع موظفي قناة “العرب” الإخبارية الفضائية قد غادروا المملكة بعد إنهاء إقامتهم بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، وتسهيل خروج المعدات والأدوات الفنية والتقنية المملوكة للقناة بالتعاون مع شؤون الجمارك، وفقًا للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها.

وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (بنا) أن جميع الموظفين غير البحرينيين بالقناة، وعددهم (136) موظفًا، قد غادروا مملكة البحرين بعد إنهاء إقامتهم ومنحهم فترة سماح لتصريف أمورهم المالية ومراعاة الظروف الاجتماعية والتعليمية المتعلقة بأسرهم وأبنائهم.

وفي خبر سابق نشرته (أريبيان بزنس) نقلاً عن صحيفة “الشرق القطرية” قالت مصادر مقربة من الجانب القطري وإدارة قناة العرب إن الإجراءات الخاصة بعمل القناة من الدوحة تمضي قدما، وأن استكمال الإجراءات القانونية والإدارية تسير بصورة سلسة، وهناك بحث جدي عن مقر لبدء البث، والذي تتوقع بعض المصادر أن يكون بنهاية العام ، إذا ما توصل الجانبان الى اتفاق حيال الامور الخاصة بالانتقال الى الدوحة.

وكان الإعلامي السعودي جمال خاشقجي مدير قناة “العرب” أوضح أن إدارة القناة حصلت على موافقة للانتقال إلى الدوحة، مؤكداً أن القناة بصدد إكمال الإجراءات القانونية واختيار مكان بث القناة.