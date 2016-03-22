غضب من ناشطة سعودية ظهرت في فيلم أمريكي تم تصويره سرا

عبر وسم انتشر بسرعة على تويتر عن غضب سعوديين من ناشطة سعودية ظهرت في فيلم أمريكي تم تصويرها سرا. ويأتي ذلك بعد نشر لقطات الترويج للفيلم الوثائقي المسيء للسعودية Saudi Arabia Uncovered والذي سيُعرض عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة الأمريكية المنتجة «فرونت لاين».

وأثار الفيلم جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقاد عدد من المغردين حملة ضد الناشطة السعودية لجين الهذلول، ورد عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق هاشتاج على موقع «تويتر» #لجين_تشارك_في_فيلم_يسيء_للوطن رفضا لمشاركتها في هذا الفيلم غير الواقعي بحسب صحيفة الوئام.

وظهرت لجين الهذلول في مقطع ترويجي قصير للفيلم الوثائقي الذي سيعرض في نهاية الشهر الجاري عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة “FRONTLINE PBS” المنتجة للفيلم، الذي تقول: إنه يرصد جوانب من الحياة داخل المملكة معتمدا على مقاطع فيديو ومراسلين ميدانيين. ويظهر الشريط الذي تم عرضه لجين الهذلول تتحدث لمعدي الفيلم قائلة، إنها تعرضت لتهديدات بالقتل.

الفيلم الذي تم تصويره وتسجيل مقاطع فيه بشكل سري العام الماضي سيهاجم السعودية من خلال قضايا عديدة مثل قضية رائف بدوي ومنع المرأة من قيادة السيارة وقضايا خلافية في المجتمع السعودي مع ترصد واستهداف مسيء للسعودية في تلميحات بالتشدد ونشر الطرف.