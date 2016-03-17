قناة “الإخبارية” السعودية تفتح تحقيقاً بعد استضافة كاتب أردني مسيء للسعودية

نقلت صحيفة “سبق” عن مصادر في قناة “الإخبارية” أن إدارة القناة فتحت تحقيقاً وقررت إيقاف بعض المسؤولين عن استضافة الكاتب والمحلل السياسي الأردني المقيم في واشنطن “نصير العمري”.

وقالت المصادر “إدارة القناة تحقق في الخطأ الذي وقع ، وقررت إيقاف بعض المسؤولين عن استضافة الكاتب المسيء، واتخاذ إجراءات تنظيمية تمنع تكرار الخطأ مستقبلاً”.

وأضافت “القناة وطنية وهذا الخطأ لا يتوافق إطلاقاً مع موقفها وتوجهاتها ، لذلك تم البدء في محاسبة المتسببين واتخاذ إجراءات تنظيمية تمنع تكراره”.

وكانت القناة قد واجهت هجمة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات باعتذارها عن الخطأ ومحاسبة المتسببين فيه.

يشار إلى أن الكاتب الأردني اعتاد الإساءة للسعودية ودول الخليج ودول عربية أخرى.

وكان موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اشتعل غضباً إثر مداخلة الباحث الأردني “نصير العمري” في قناة “الإخبارية”، وهو صاحب التعليقات المهاجمة للمملكة حكومة وشعباً، الأمر الذي أثار المغردين.

وطرح المغردون عبر وسم #الاخباريه_تستضيف_نصير_العمري العديد من التساؤلات حول أسباب استضافة العمري.

واستدعى النشطاء تغريدات من حساب العمري نشرها صباح اليوم الخميس متضمنةً مقاطع فيديو أثناء استضافته بقنوات إيرانية، حيث هاجم فيها المملكة العربية السعودية، وخاصة قيادتها للتحالف العربي لإعادة الأمل في اليمن.