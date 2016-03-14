أهم 5 توجهات للتسويق عام 2016 بمؤتمر SXSW

اشار موقع فنتشر بيت إلى بروز خمس توجهات في التسويق ضمن فعاليات مهرجان SXSW Interactive الذى انطلق السبت، بمدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية. وحدد توم إدواردز خبير التسويق في وكالة إعلانية 5 توجهات فيما يلي:

1- الواقع الافتراضي Virtual reality – VR، الذي تصدر توجهات التسويق الجديد من قبل العلامات التجارية والشركات، سواء كانت هذه التقنية في السينما أو كرة القدم أو الرويات وحتى تخطيط المدن باستخدام الواقع الافتراضي الاجتماعي social VR. وظهر في المعرض استخدام شركة مكدونالدز لهذه التقنية من خلال عرض مرح لابتكار وجبة للأطفال. كذلك الحال مع سامسونج التي تقدم لزوار المؤتمر منصة Samsung Gear VR Lounge وعدة لجهازها عبر وسم على تويتر وهو #VRonDemand، ويكفي أن تنشر تدوينة على تويتر بذلك الوسم ليتواصل فريق سامسونغ معك لملاقاتك بالمعرض وتقديم الجهاز لتجربته.

ويمكن أن يتحول جهاز جير في آر من سامسونغ كأهم جهاز لتجربة الواقع الافتراضي لدى المستهلك.

2- من الشبكات الاجتماعية إلى المراسلة الاجتماعية، يركز مؤتمر هذا العام على مناقشة التحول لدى المستهلك من الشبكات الاجتماعية إلى المراسلة الاجتماعية ويتضمن ذلك صعود أهمية تجربة المحادثة لدى المستخدم مع احتمال وجود فرص المستقبل الكبيرة للتسويق وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات. فقد جرى هناك تحول في سلوك المستهلك وتوجهه نحو المشاركة الحميمية مع صعود شبكات أضيق، وبدأت شركة تويتر بدمج مزايا تشابه ما يقدمه سناب تشات، وترى فيسبوك أن تطبيق المراسلة مسنجر هو الدافع لعجلة التجارة مستقبلا.

يعيد هذا التحول تحديد أسلوب العاملين في التسويق للتواصل مع المستهلك، فلم يعد الأمر يرتبط بتسويق الشبكات الاجتماعية حيث انتقل العمل إلى تمكين المحادثة وعلى العاملين في التسويق إيجاد اللحظات الهامة لتمكين إجراء محادثة بصرية من خلال تقديم تجربة قوية للمستهلك عبر قنوات المراسلة. فقد أصبح هناك حاجة لدى المستهلك لطريقة أكثر حميمية للمشاركة والاتصال.

3- الذكاء الاصطناعي والروبوتات المدركة للعواطف

استحوذ الذكاء الاصطناعي والروبوتات على اهتمام إعلامي وانتباه المستهلك خلال الشهور الماضية حتى بدأنا نسمع نقاشات في المؤتمر حول مواضيع هذه التقنيات مثل العيش مع الروبوتات ودور السيارات ذاتية القيادة وكيف يمكن للروبوتات المدركة للعواطف تحسين حياة المستهلك. وبرز في أحد الحوارات روبوت بقدرات الذكاء الاصطناعي واسمه جيبو Jibo الذي يقلد تصرفات البشر، وشهد المؤتمر قدرة جيبو على التواصل مع الجمهور والتعاطي في حوار معقول مع الزوار.

ولخبراء التسويق الرقمي فإن هذه الفئة من الروبوتات تفسح مجالا أمام توصيل المحتوى حسب السياق الملائم وتقديم منفذ للحصول على بيانات سلوكية مما يسمى أجهزة إنترنت الأشياء.

4-“الظلام الاجتماعي” Dark social، يراد بهذا الاسم الغريب النشاط غير المرئي لتقنيات التحليل التقليدية خاصة مع التحول إلى تطبيقات المراسلة الاجتماعية التي تبقى مظلمة بالنسبة للتسويق. تبرز هذه مع صعود تطبيقات مثل سناب تشات وواتس أب والروابط المرسلة بالبريد والمجتوى النابع من برامج المراسلة .

فقد وجدت دراسة جديدة أن 59% من مشاركة المحتوى يتم عبر اقنية اجتماعية مغلقة أو مظلمة وهناك 91% من الأمريكيين ممن يتبادلون المعلومات عبر هذه السبل، حيث يعتمد 72% منهم على نسخ ولصق عنوان المادة أو إرسالها بالبريد أو برامج إرسال النص. وستزايد المحتوى الذي يتم إرساله عبر واتس أب وباقي أقنية “الظلام الاجتماعي” بمعدلات عالية هذا العام.

5- “كل الأشياء المتصلة” Connected everything أصبحت تعني السيارة الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الذكية الأخرى، وتبقى تجربة المستخدم أهم عامل لتوصيل المحتوى القوي هنا أمام العاملين في مجال التسويق. وبرز من الأجهزة الجديدة ما عرضته سوني من سماعات مبتكرة ضمن النماذج التجريبية الأولية الجديدة التابعة لبرنامج الأبحاث Future Lab التابع لها، كما عرضت أيضًا الجهاز الجديد الذى يمكن ارتداؤه والذى يعرف بـ N.

الجهاز الجديد N يستجيب للأوامر الصوتية، ويمكن استخدامه للحصول على المعلومات مثل التنبيهات الجديدة، والتنبؤات الجوية، والتقاط الصور، وهو يعمل أيضا كسماعة أذن يمكن تركيبها داخل الأذن أو تشغيل الصوت بشكل عادى بدون وضع السماعات فى الأذن. ويهدف Future Lab لإطلاق مفهوم منتجات فى مرحلة مبكرة نسبيا من التطوير، والدعوة لمعرفة ردود الفعل من المشاركين فى البرامج، وسوف تستخدم هذه الملاحظات لتحسين المنتجات وتطوير النماذج. كما شملت النماذج التابعة لـ Future Lab والتى عرضتها سونى خلال فعاليات المعرض، بروجيكتور متعدد المحاور يمكنه نقل الصورة المعروضة على أى جدار أو سقف، كذلك هناك بروجيكتور يمكنه تحويل أى سطح مستوى إلى طاولة تفاعلية، ويمكن نقل المحتوى حول هذه الطاولة مع كل لمسة.