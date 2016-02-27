محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inإعلام

حذف خبر عن تحرش الفتيات السعوديات بالشباب في موقع هفنغتون بوست

  حذف أمس خبر عن تحرش الفتيات السعوديات بالشباب في موقع هفنغتون بوست ذي الميول الإخوانية والذي يشرف عليه وضاح خنفر مدير قناة الجزيرة السابق

محرر في الموقع by محرر في الموقع
حذف خبر عن تحرش الفتيات السعوديات بالشباب في موقع هفنغتون بوست

حذف أمس خبر عن تحرش الفتيات السعوديات بالشباب في موقع هفنغتون بوست ذي الميول الإخوانية والذي يشرف عليه وضاح خنفر مدير قناة الجزيرة السابق، يواصل موقع هفنغتون بوست العربي نشر مقالات ذكورية تحتقر المرأة بتعميمات لا أساس لها وحذف أمس  خبرا يزعم أن الموازين :” انقلبت موازين التحرش في السعودية، فلم يعد الشباب هم من يتحرشون بالفتاة فقط، بل إن هناك فتيات هي من يمسكن بزمام المبادرة، فيما وصل الأمر إلى اختطاف إحداهن لشاب …”

 

ويعمم الموقع هذه الحالات الشاذة وكأنها منتشرة لدى الفتيات السعودية ليتحدث عنها وكأنها ظاهرة مجتمعية، بالقول “ولمعرفة أسباب هذه الظاهرة من جهة ذوي الاختصاص، قال الإخصائي النفسي والمستشار الأسري الدكتور عبد العزيز الرويلي في تصريحات لـ”هافينغتون بوست عربي”: إن “السبب الرئيسي وراء تلك الأفعال هو غياب الوازع الديني، الذي أدى إلى ظهور مثل تلك الممارسات الخاطئة، لكن هناك جوانب أخرى لا نستطيع التغافل عنها كالجانب الاجتماعي، وأقصد بذلك الطبقة التي ينتمي إليها الفرد سواء الطبقة العليا أو الدنيا، والتي قد تتصف بالانحلال الأخلاقي وعدم وجود ضوابط للسلوك”.

وسبق للموقع أن نشر إهانات للمرأة عموما وللمرأة المصرية خصوصا بزعم أنه ينشر لمدونين بهامش واسع من الحرية، لكن تلك الحرية في النشر تعتمد نمطا منهجيا يعكس توجهات الإخوان المسلمين في احتقار المرأة بمواقف ذكورية ثابتة ضدها.

وتفرض بعض الموقع، كما علم أريبيان بزنس من أحد الصحفيين أن يسمح المساهم الصحافي أو المدون بأن ينشر الموقع بإسمها مقالات كما يشاء، مما يسجل نقاطا سوداء على صحافة الإنترنت وما يعرف بالإعلام الرقمي أو الإعلام الجديد.

 روابط الخبر المحذوف والنسخة المحفوظة منه على غوغل: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4mQnpYkoVOgJ:www.huffpostarabi.com/2016/02

/27/story_n_9333976.html+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=uk

رابط الخبر المحذوف ويظهر صفحة خالية من أي تنويه بالحذف: http://www.huffpostarabi.com/2016/02/27/story_n_9333976.html

 

 

 

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا