إقامة معرضي ميدلاب الشرق الأوسط وآراب هيلث بالنسخة الحية في نفس المكان والزمان

وسيتم إقامة هذا الحدث في دبي بالتزامن مع معرض ومؤتمر آراب هيلث، حيث من المقرر أن يجمع هذا الحدث المشترك بين مجتمع الرعاية الصحية العالمي تحت شعار المعرض ” بالأعمال نتحد”، كما أكدت مجموعة من الدول بالفعل مشاركتها في معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط والتي ضمت كلاً من: المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وبلجيكا وإسرائيل وكوريا وبولندا وإسبانيا والولايات المتحدة.

سيجمع معرض ميدلاب الشرق الأوسط بين المختبرات الطبية الرئيسية والمتخصصين والمهنيين التجاريين من جميع أنحاء المنطقة، حيث سيشهد المعرض بنسخته الحية في مركز دبي التجاري العالمي مشاركة مجموعة من المتحدثين الرئيسيين، ونقاشات الطاولة المستديرة وإحاطات حول ما يشهده هذا القطاع من تطورات، بالإضافة إلى عرض المنتجات، وتعزيز فرص التواصل، فضلاً عن سلسلة من الاجتماعات الثنائية المجدولة مسبقاً، مع التركيز في الوقت عينه على خلق الفرص وإقامة علاقات دائمة.

وفي هذه المناسبة، قال توم كولمان، مدير المجموعة لمعرض “ميدلاب – إنفورما ماركيتس للرعاية الصحية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “إن إقامة هذين الحدثين الرئيسيين في قطاع الرعاية الصحية معًا سيجعل من السهل على القطاع من إعادة الاتصال وإنشاء جهات اتصال جديدة وأكثر والأهم من ذلك كله هو سهولة القيام بالأعمال التجارية، إذ سيتم دعم ذلك من خلال سلسلة من الأحداث عبر الإنترنت والتي ستمكن الحاضرين من أي مكان في العالم من المشاركة والاستفادة من وقتهم الثمين بشكل أكثر فعالية “.

وأضاف كولمان قائلاً: “سيؤكد هذا الحدث على العمل الدؤوب الذي تقوم به المختبرات الطبية ومجتمعات الرعاية الصحية في المعركة المستمرة ضد انتشار جائحة كوفيد -19، حيث أننا نريد أن نبرز من خلال هذا الحدث المشترك تقديرنا لهؤلاء الأشخاص وتكريمهم والاحتفال بما حققوه من إنجازات بهذه الفترة الزمنية القصيرة “.

وتأكيدًا على الثقة المكتسبة في إقامة هذا النوع من الأحداث الحية والطلب المتزايد من المهنيين والمتخصصين في المختبرات للمشاركة في تلك الأحداث، فستعرض العديد من الشركات والسلطات الصحية آخر وأحدث ابتكاراتها ومنتجاتها الطبية في شهر يونيو، حيث أكدت كلاً من: وزارة الصحة والوقاية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكلية علماء الأمراض الأمريكية ومختبرات أبوت وشركة ستاجو وشركة سيجيني وهوريبا ومختبرات راندوكس ويورويمون ومجموعة بيوفندر ومجموعة إيربا مشاركتها جميعها في فعاليات هذا الحدث المشترك.

وفي هذا الإطار، قال أحمد جرادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة التقدم التكنولوجي: “كان عامل ضمان السلامة والأمان لفريق عملنا عنصراً حاسماً في اتخاذ قرارنا بالمشاركة في معرض ميدلاب الشرق الأوسط هذا العام، وأنا على ثقة تامة من أن كل ما يمكن القيام به من إجراءات وقائية وتدابير احترازية في سبيل تحقيق ذلك قد تم القيام به بالفعل، ونحن نتطلع الآن إلى الاجتماع والتواصل وجهاً لوجه والقيام بأعمال تجارية مع العاملين في صناعة المختبرات لأول مرة منذ أكثر من عام “.

هذا وقد استقطب معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط في العام الماضي، وقبل الإعلان عن تطبيق قيود السفر وعمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم، أكثر من 23000 زائر متخصص في مجال المختبرات الطبية من أكثر من 140 دولة وأكثر من 3800 مندوب، حيث شهد المعرض بنسخة عام 2020 تمثيلاً دولياً قوياً بمشاركة 14 جناحاً وطنياً.

واختتم كولمان حديثه قائلاً: “تملك شركة ميدلاب الشرق الأوسط خبرة عشرين عامًا في قطاع المختبرات الطبية، تجعلها بلا شك الشركة الرائدة في هذا المجال، لذا سنستخدم هذه السنوات الطويلة من خبرتنا لإيجاد صيغة مناسبة وإطلاق حلة جديدة، تضمن لنا استقطاب الأشخاص المناسبين وتمنحهم الوقت الكافي والملائم للمشاركة وتحقيق استفادة قصوى من هذا الحدث”.

سيقدم معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2021 في ظل التنسيق الجديد المشترك الحي والافتراضي للحدث ثمانية مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر (CME) خلال أحداث المعرض سواءً بنسخته الحية في مركز دبي التجاري العالمي أو الافتراضية عبر الإنترنت، حيث تشمل المسارات الجديدة لنسخة هذا العام تسليط الضوء بشكل كبير على جائحة كوفيد -19، والذي سيتناول أحدث ما توصلت إليه البحوث والنتائج العلمية حول الفيروس ومناقشة تأثيره على الصحة في المنطقة.

وسيستكمل المعرض فعالياته بعودة المؤتمرات المعتمدة التي تشمل كلاً من: إدارة المختبرات والكيمياء السريرية وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الأنسجة والتشخيص الجزيئي وأمراض الدم ونقل الدم، كما تم تحديد سلسلة من أيام التخصص الطبي، حيث يقدم الخبراء أحدث التطورات في التخصصات السريرية المحددة بما في ذلك اللقاحات والأمراض المعدية وعلم الفيروسات.

هذا وسيستضيف معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط في الشهر الذي يسبق انعقاده في دبي، سلسلة من الندوات الرقمية اليومية، بهدف إتاحة الفرصة أمام المشاركين للقاء الشخص أو الجهة المناسبة وإبرام الاتفاقيات والصفقات التجارية معها، وسيتم التركيز بصورة كبيرة ضمن هذه الأيام على التجارة الإلكترونية، التي ستتيح للمشاركين عرض أحدث منتجاتهم وأبرز التقنيات التي تم ابتكارها، كما ستسمح لهم بالتواصل مع العملاء المناسبين، وفي الشهر الذي يلي إقامة المعرض، ستبقى المنصة الرقمية متاحة لجميع المشاركين، بهدف إتاحة الفرصة لهم للتواصل وإبرام الصفقات.