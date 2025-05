عمالقة التقنية سيجبرون على الدفع لقاء الأخبار في معظم دول العالم

أعلنت مايكروسوفت أمس عن انضمامها إلى تحالف من ناشري وسائل الإعلام الأوروبيين لتساهم في ضمان حصولهم على أموال مقابل المحتوى الذي تتم مشاركته عبر الإنترنت.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدمت مايكروسوفتدعمها لما يسمى الآن نموذج أستراليا ، كناية عن التشريع في الدولة الذي سيجبر شركات مثل غوغل و فيسبوك. على دفع مقابل ما يوزعوه من أخبار على منصاتهم.

ووافقت شركة غوغل الأسبوع الماضي على دفع 98 مليون دولار خلال 3 سنوات لمجموعة من الناشرين الذين تقوم غوغل بسحب أخبارهم لنشرها، رغم اتهامات بإجحاف يلحق بالناشرين المستقلين في الاتفاقية.

ويعمل الأوروبيون من خلال مفوضة شؤون حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في المفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر التي تعمل على تشريعات تساهم بإصلاحات واسعة في السوق لتعيد فيها رسم العلاقة بين عمالقة التقنية ودور النشر وصناعة الأخبار.

ويراقب صانعو القرار في الولايات المتحدة التحركات في أستراليا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة باهتمام حيث يقوم المشرعون في البلاد بتشديد الخناق على شركات التكنولوجيا بعد سنوات من المقاومة.

ولكن في خطوة يراد منها تفادي القوانين التي تجبر عمالقة التكنولوجيا على الدفع مقابل المحتوى ، وقع فيسبوك الشهر الماضي صفقات طوعية مع بعض الناشرين الأمريكيين.

بموجب شروط الصفقة ، سيدفع فيسبوك 3 ملايين دولار سنويًا إلى أمثال صحف مثل نيويورك تايمز وا ب سي نيو وواشنطن بوست وبلومبرغ لعرض تقاريرهم والانباء لديهم على بوابة إخبارية جديدة.

لكن مصدرًا في أحد المنافذ قال للصحيفة إن الصفقة ليست أكثر من مجرد “خطوة علاقات عامة” مصممة “لمنعنا من الحصول على عائدات ترخيص مجدية حقًا” من قوانين مثل تلك التي يتم تمريرها في أستراليا.

وتتبع شركات التقنية العملاقة حيل كثيرة لسلب المحتوى بطرق تقنية مثل استنساخ غوغل للأخبار على موقعه بأسلوب يسمى إي إم بي والذي يوجه قراء الخبر إلى مواقع غوغل لقراءة الخبر بدلا من تصفحه على موقع الصحيفة أو الناشر الأصلي.

وصفحات إي ام بي Accelerated Mobile Pages (AMP) هي موضع دعاوى قضائية بتهم الاحتكار التي وجهت لغوغل في ديسمبر الماضي.

وتتهم الدعاوى بأن غوغل ابتدع هذه التقنية للتلاعب بإعلانات الإنترنت وتمرير مزادات تلك الإعلانات بتلافي تقنيات الإنترنت الاعتيادية للإعلانات مثل جافا سكريبت.

