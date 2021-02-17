الشرق للأخبار تطلق خدمة “البث المباشر العمودي” الأولى عربيا

أعلنت “الشرق للأخبار” عن إطلاقها خدمة البث المباشر بـ “شكل عمودي”، تسمح بمشاهدة أسهل للبث المباشر على الهواتف الذكية، بتطويع الذكاء الاصطناعي، وهي التجربة الأولى من نوعها في المنطقة العربية والثانية على مستوى العالم بأسره.

وتمكنت “الشرق للأخبار” من إطلاق هذا الإنجاز، أي البث المباشر عمودياً، وتسمى (“أوتو ريزون”) من خلال تعاون مع شركة “وايلد موكا”، استخدم فيها الذكاء الاصطناعي وقدرة “الآلات على التعلّم”، وهي الأولى من نوعها في العالم على صعيد تطوير حلول تحويل البث الحي على مدار الساعة بشكل فوري من الإطار الأفقي (16:9) المشابه لشكل شاشات التلفزيون، والذي يضطر المستخدم معه لحمل هاتفه أفقياً، إلى الإطار العمودي المتوافق مع طرق حمل وتصفح الهاتف الذكي في العادة.

وأوضح نبيل الخطيب، مدير عام “الشرق” أن إطلاق الخدمة، التي تقفز بتجربة المشاهدة، سنوات الى الأمام، يتوافق مع أولويات المؤسسة، في تقديم تجربة استخدام سهلة ومشوقة للمتابعين والمشاهدين، تتناسب والتحولات المعاصرة. وأشار موضحاً ان استهلاك الاعلام أصبح غالباً من خلال الأجهزة الذكية، ما يوجب على الإعلام مراعاة ذلك بتسخير التكنولوجيا لتجربة مريحة تخدم المتابعين والقراء والمشاهدين.

ويمثل الوضع العمودي لمحتوى الفيديو على شاشات الهواتف الذكية الوضع الأسهل للمستخدم، خصوصاً مع تصميم الهواتف الذكية التي تتيح استخدام يد واحدة للقيام بمختلف المهام.

ومن جانبه قال ستفين شيك، مدير القسم الرقمي والخدمات الإبداعية لدى الشرق للأخبار: “مع هذه التكنولوجيا الجديدة سنكون قادرين على توفير حل يعالج تحدٍ أساسي طالما واجه وسائل الإعلام التي تمتلك قنوات تلفزيونية وهو كيفية مواءمة منتجات شاشات التلفزيون مع شاشات الهواتف العمودية، فمع أن الهواتف الذكية هي الوسيلة الرئيسية لاستهلاك المحتوى، إلا أن وسائل الإعلام مازالت تُقدِمُ بثها الحي المباشر، بصيغة افقية، كما الشاشات التلفزيونية التقليدية، وهو ما نجحت الشرق في تجاوزه”.

وأعلنت “الشرق للأخبار” أن المرحلة الأولى من خدمة البث العمودي انطلقت في فبراير 2021 على مواقعها الإلكترونية asharq.com ، أما المرحلة الثانية فستشهد انطلاق الخدمة على تطبيقات الشرق المختلفة، سيما منصة “الشرق NOW” لخدمة الفيديو عند الطلب.

من جهته، علّق كريستيان ليفاديوتي، الرئيس التنفيذي لشركة “وايلد موكا” ونوه الى سعادة شركته، ومقرها باريس، بالتعاون مع “الشرق للأخبار”، وقال: “نحن على ثقة بأن استخدام “أوتو ريزون” سيرفع من مستوى رضا مستخدمي منصات “الشرق للأخبار”. إن هذه التكنولوجيا الحديثة من شأنها توفير تجربة سلسة لمستهلكي محتوى الشرق للأخبار خصوصاً من أجيال الشباب. لقد تم تطوير خدمتنا لصالح “الشرق للأخبار” من خلال تعاون وثيق بين فريق الشرق للأخبار وفريقنا، وتحديد المزايا التي ترغب الشرق للأخبار بتوفيرها لمستخدميها، وبذلك قمنا بعمل مشترك استمر لأشهر حتى خرجنا اليوم بهذا الإنجاز المهم الذي تتميز به “الشرق” عن سائر مقدمي الخدمات الإخبارية”.