توجهات العالم الرقمي

ما هي أفضل الطرق لزيادة متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون على مواقع الويب لتعزيز ريادة العلامة التجارية؟

لكل علامة تجارية قصتها وتاريخها، وتعتبر روايتها الطريقة الأمثل للتواصل مع الناس. ومن المعلوم أن الروايات المميزة تتحول إلى علامات تجارية، وتشكل تصوراتنا وتشكل حقائقنا التي تؤثر على خياراتنا وأفعالنا. وينطبق هذا الأمر على جميع الوسائط، إلا أنها تبدو أكثر تفاعلاً مع الوسائط الرقمية، حيث توفر مساحة غير محدودة لسرد القصص عبرها على نحو مبتكر.

ويعتبر هذا العامل أساسياً، حيث تعتبر المواقع الإلكترونية منصات رئيسية متطورة لسرد القصص وبالتالي تعزيز ريادة العلامة التجارية. وتتوفر عدة عناصر أخرى تساهم في الارتقاء بمستوى الريادة، مثل لغة التصميم المشتركة والمتسقة، والتي تشكل عنصراً يشجع على استخدام المحتوى الغامر ويعزز مرونة الطريقة التي يتم عبرها سرد القصص، وعناصر توليد القيمة مثل عمليات التأليف البديهية التي تسمح لأي شخص بالمساهمة أو إنشاء المحتوى، وعناصر تحويلية متعددة مثل التخصيص الضمني المستند إلى البيانات، بالإضافة إلى مناهج المحتوى الجديدة مثل تدفق القصة والواقع الممتد.

ويعتبر المحتوى أيضاً أمراً بالغ الأهمية، سواء من حيث التحديثات المنتظمة أو جودة المحتوى. لطالما كانت القصص التي تتصل بالجمهور وتتردد صداها أكثر قوة وتأثيراً، ومن الضروري العثور على العناصر المتداخلة بين القصة التي تريد العلامة التجارية سردها ونقطة الاتصال مع الجمهور المطلوب. وتتيح مواقع الويب التحليلية المضمنة، القياس الفوري للاهتمام (عدد مشاهدات الصفحة، ووقت التصفح، والتفاعل)، ويمكن ربط ذلك بإطار عمل فعال أوسع لضمان تحقيق أهداف الشركة. وفي النهاية يمكن استخدام منهج دورة تطوير المحتوى للتعلم من المحتوى السابق والترويج للعلامة التجارية وتطوير وإنشاء منهج المحتوى في المستقبل.

ما هي التوجهات الرائدة على صعيد العالم الرقمي في العام الحالي والقادم؟

كما هو الحال مع كل شيء آخر، فقد تأثرت الكثير من النقاشات في العالم الرقمي هذا العام بجائحة كوفيد-19. وتمثل التوجه الأكبر لناحية في تسريع العديد من الاتجاهات الرقمية، وكان ما مفترض حدوثه في خمسة أعوام من التحول الرقمي قد حصل في خمسة أشهر. وقد تجلى ذلك بطرق مختلفة مثل زيادة حصة التجارة الإلكترونية في إنفاق المستهلكين، الذي تضاعف تقريباً في بعض الأسواق، وزيادة التوجه للاعتماد على الاتصالات الرقمية، حيث تضاعفت مكالمات الفيديو خمس مرات، مع ارتفاع ملحوظ في قاعدة الجمهور الرقمي والوقت الذي يقضيه على الإنترنت.

وبالنظر إلى عام 2021، نتوقع أن نشعر بتأثير التغييرات المتسارعة التي شهدها عام 2020 لناحية الارتفاع على مستوى توقعات المستخدمين، وتوسيع القاعدة الجمهور الذي يمكن التعامل معه. وسيركز كلا الاتجاهين على الحاجة المتزايدة لتطوير مناهج مستدامة تسمح بإجراء عمليات تنفيذ عالية الجودة ومدة تسليم مرنة، استجابة لمتطلبات سريعة التغير.

وإضافة إلى ذلك، ستستمر الاتجاهات الرقمية النموذجية بالتطور في المشهد الجديد. بالنظر إلى عام 2021 على نطاق أوسع، نتوقع أن نرى تركيزاً أكبر على الأتمتة، حيث تستفيد العمليات القائمة على البيانات بشكل متزايد من مناهج التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. وستستمر التجارب حول الصوت والواقع المعزز والتخصيص المحلي العالمي في جذب انتباه المستخدمين، ومع وضع الظروف التي جرت عام 2020 بعين الاعتبار، ستتزايد الاتجاهات المطالبة بإبراز الجانب الإنساني والأهداف الرئيسية للمنتجات الرقمية وعمليات التحول الرقمي.