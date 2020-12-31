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السعودية: وقف عرض «ضحايا بالحلال»

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بيانا حول إيقاف مسلسل “ضحايا حلال” أوضحت فيه تفاصيل إيقاف عرضه

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: وقف عرض «ضحايا بالحلال»

أوقف عرض مسلسل «ضحايا بالحلال» على تطبيق شاهد، عقب ضجة أثارها المسلسل واتهامه بالتشجيع على التحرش الجنسي. و  أعلنت «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع» في السعودية أمس عن إيقاف هذا العمل.

وفي بيان الهيئة ظهر أنها تواصلت مع منتج المسلسل ومسؤولي تطبيق «شاهد»، الذي يعرض على منصته، وطلبت إزالة جميع الفيديوات المرّوجة له على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت اتخاذها «الإجراءات النظامية على المؤسسة المنتجة والقناة التي قامت ببثه».

وأضافت الهيئة أنها «أطلعت على محتوى المسلسل الذي يبث من خلال تطبيق «شاهد» المشفر، وتبين عدم إجازة المسلسل من قبل الهيئة، وعدم مراعاة ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية».

و أثارت لقطات في المسلسل جدلاً في المجتمع السعودي، لدى عرض مشهد تضمّن ايحاءات جنسية. أدت الى اتهام صنّاع المسلسل بـ«الإساءة لصورة المجتمع”.

ويصور المسلسل السعودي، خمس فتيات يتحدرن من بيئات مختلفة، ويتعرضن لظروف صعبة تجعلهن ضحايا لزواج المسيار.

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