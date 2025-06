بسبب الأخبار المزيفة عن داعش، صحيفة نيويورك تايمز تخسر جائزتين

أجرت صحيفة «نيويورك تايمز» حواراً بثته صوتيا ، بودكاست من ستة حلقات مع شاب كندي من أصول باكستانية يدعى “شهروز شودري، ادعى أنه انضم لتنظيم داعش وزعم أنه أعدم أشخاصاً لمصلحة التنظيم الإرهابي في سوريا، وتبين أن شهادته المزعومة مع الصحافية التي نشرتها كانت مجرد افتراءات وهمية في واحدة من أخطر عمليات التلاعب والتهويل الإعلامي التي حصدت الصحيفة من ورائها عددا كبيرا من القراء الذين قاموا بالاشتراك بخدمتها المدفوعة.

وبعد تحقيقات أجرتها السلطات الكندية بعد أن تسببت مزاعمه بنشر الذعر في كندا بسبب قوله إنه قام بإعدام أشخاص في سوريا، مما دفع صحيفة نيويورك تايمز للتحقق من التقارير الستة التي أنتجتها واتضح أن الصحيفة الأميركية لم تجد أي دليل يثبت روايات شودري وارتكابه الفظائع التي صرّح أنه اضطر لارتكابها. وأعرب مسؤولون كنديون عن ثقتهم في أن شهروز «يهذي» ويكذب وأنه لم يرَ سوريا بل اختلق قصصاً بسبب ملله من حياته في تورنتو».

وقالت الصحيفة لاحقا إنها وجدت أن المادة الصوتية «بودكاست الخلافة» وهي كل الحلقات الصوتية التي نالت جوائز رفيعة، لا تتوافق مع المعايير التحريرية الصحافية وأنها تندرج في فئة التزييف.

واضطرت الصحيفة أن ترد جائزة «بيبودي -Peabody Award» التي حصلت عليها، عقب سحب «نادي الصحافة لما وراء البحار» لجائزة «لويل توماس» التي أقرها لمنتجي «البودكاست».

وبعد أن حصلت مقدّمة البث الصوتي، روكميني كاليماتشي على نجومية والكثير من الشهرة والتبجيل في تغطية أخبار الإرهاب وكادت أن تصل في أربع مرات للحصول على جائزة «بوليتزر»، أُعفيت مؤخرا من مهمتها في تغطية شؤون «الإرهاب».

كاليماتشي وهي صحفية أمريكية من أصول رومانية وتزعم أنها لاجئة سابقة في حسابها على تويتر، لم تعترف بالخطأ الفادح بل اعتبرت ما حصل أنه مجرد سوء تقدير بسيط وأنها فخورة بما تقوم به بحسب تغريداتها على تويتر حيث بدأت تخسر أعدادا كبيرة من متابعيها الذين اقتربوا خلال فترة سابقة من نصف مليون.

