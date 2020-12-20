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منع بث جميع قنوات سوريا الفضائية على ترددات الشركة الفرنسية يوتلسات

أعلنت الشركة الفرنسية يوتلسات منع بث جميع قنوات سوريا على تردداتها الخاصة، وذلك اعتباراً من بداية عام 2021.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
منع بث جميع قنوات سوريا الفضائية على ترددات الشركة الفرنسية يوتلسات

وأعلنت الشركة الفرنسية من خلال الإدارة الأوروبية للقمر الاصطناعي “يوتلسات”  منع بث جميع قنوات سوريا على تردداتها الخاصة، وذلك اعتباراً من بداية عام 2021، ليشمل منع البث  “الفضائية السورية”، و”الإخبارية السورية”، و”سورية دراما”، و”نور الشام”، و”سوريانا”، و”التربوية السورية”، إضافة إلى القنوات الإذاعية: “إذاعة دمشق”، “صوت الشباب”، “أمواج إف إم”.

يأتي هذا القرار بعد ثمانية أعوام من إيقاف الشركة المصرية للأقمار الاصطناعية “نايل سات” بث القنوات الرسمية السورية. فيما سبقتها إدارة “عربسات” بشهرين في يوليو/تموز 2010 مانعة أيضاً هذه القنوات من البث عبر أقمارها. ولا يزال لدى الحكومة السورية نظام بث أرضي عليه خمس قنوات تلفزيونية ويصل إلى عدد من المحافظات.

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