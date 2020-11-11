انطلاق بث قناة الشرق السعودية اليوم

تحت شعار “نضع النقاط”.. “الشرق للأخبار” وتوفر القناة تغطية على مدار الساعة لأخبار العالم العريي والعالم وتتخذ القناة الرياض مقراً لها ولديها مكاتب مركزية في دبي وواشنطن ومكاتب موزعة في عواصم المنطقة والعالم.

وأعلنت القناة أمس في مؤتمر صحفي أن بثها الرسمي سيبدأ اليوم وتحدث أمس الدكتور نبيل الخطيب، مدير عام قناة “الشرق للأخبار” و”شركة الشرق للخدمات الإخبارية”، عن رؤية “الشرق الإخبارية”، التي انطلقت تحت شعار “نضع النقاط”.

وقالت جمانا الراشد، الرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، إن انطلاقة “الشرق للأخبار” اليوم تؤسس لمرحلة جديدة ومثيرة بالنسبة لوسائل الإعلام العربية، مضيفة: “نحن نشهد حاليا مرحلة من التغييرات العالمية التي تسير بوتيرة سريعة وغير مسبوقة، ومواكبة هذه التغييرات تتطلب إدراك الدور الكبير الذي تلعبه المعلومات والبيانات والشراكات الدولية التي تؤثر فيها.”

جاستن سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبِرغ الإعلامية أكد على أهمية المنطقة بالقول: “إن منطقة الشرق الأوسط تحتضن عددا كبيرا من الاقتصادات وبيئات الأعمال النشطة والحيوية، والتعاون في إطار ’اقتصاد الشرق مع بلومبِرغ‘، سيسمح لبلومبِرغ بإيصال بياناتها التحليلية وتقاريرها الثرية بالمعلومات إلى جمهور جديد يتمثل بصناع القرار الاقتصادي في الدول العربية.”

ومن الأسماء الإعلامية المعروفة هناك كل من الإعلامي معتز الدمرداش، أحد الكوادر الإعلامية المنضمة حديثاً إلى الشرق للأخبار، و الإعلامي السعودي هاني الحجازي و الإعلامية زينة يازجي، والمذيع عبدالله اليحيى، مقدم برامج ونشرات في قسم الأخبار السياسية، وعبدالرحمن الشاطري، مذيع نشرات أخبار ومقدم برامج سياسية إضافة إلى كتابة التقارير وهو جزء من عمل المذيعين في القناة بحسب مجلة سيدتي.

وتسخر القناة ترسانة كبيرة من التقنيات الرقمية والفنية والتحريرية مع نخبة من الصحافيين ذوي الكفاءة

العالية، والمتصلة بكل مصادر الأخبار العالمية.

ويمكن متابعة البث على الإنترنت هنا https://asharq.com/live/