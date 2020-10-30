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استقالة صحافي أمريكي شهير بسبب تعرضه لرقابة لصالح المرشح الرئاسي جو بايدن

تثير استقالة الصحافي الأمريكي الشهير غلين غرينوالد جدلا واسعا في الولايات المتحدة لأنها جاءت حول رقابة مؤسسة صحافية لصالح المرشح الرئاسي جو بايدن ومنع نشر مقالة تكشف فسادا مزعوما لبايدن وابنه

محرر في الموقع by محرر في الموقع
استقالة صحافي أمريكي شهير بسبب تعرضه لرقابة لصالح المرشح الرئاسي جو بايدن
ظهر غرينوالد على قناة فوكس المؤيدة لترامب بعد أن حوصر من الإعلام الأمريكي الذي يؤيد غاليته جو بايدن

يقول غرينوالد في استقالته إن الإعلام الأمريكي الليبرالي بما فيه صحافيون في موقع ذي انترسيبت يمنعون نشر أخبار ترتبط بفساد جو بايدن وما يكشفه تورط ابنه في أوكرانيا وأن الصحافيين النيويوركيين من زملائه السابقين لا يحتملون أي رأي مخالف لهم وتأييدهم المطلق للمرشح جو بايدن. وحين حاول نشر مقال عن فضيحة ابن جو بايدن لم يكتفوا برفض نشر المقال بل أصروا على منع غرينوالد من نشره في أي مكان آخر. وقام بنشر المقال هنا.

ويضيف في الاستقالة أن ذات توجهات القمع والرقابة والتجانس الأيديولوجي التي ابتليت بها الصحافة الوطنية الأمريكية بصورة عامة وصلت للمنفذ الإعلامي الذي شارك غرينوالد نفسه في تأسيسه ، وبلغت ذروو ذلك القمع في الرقابة على مقالاته.

وأردف بالقول إنه في انتهاك لحقه التعاقدي في حرية التحرير ، فرضت رقابة على مقال كتبه هذا الأسبوع ، وتم رفض نشره إلا بعد حذف الفقرات التي تنتقد المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، المرشح المدعوم بشدة من جميع محرري  ذي انترسبت وهم كلهم من نيويورك، وتكاتفوا معا في مساعي القمع تلك بالإجماع فيما بينهم.

أثارت المقالة والتي تستند إلى رسائل البريد الإلكتروني التي تم الكشف عنها مؤخرًا من ابن جو بايدن وروايات الشهود ، أسئلة مهمة حول سلوك بايدن.

ولعبت المؤسسة الاستخباراتية الأمريكية مع شبكات الإعلام دورا خفيا في تجنب إخضاع بايدن للمساؤلة والضغوط للاستجابة لاتهامات تكسبه من الصين وأكرانيا، من خلال الصمت والتبرير دون أي ضجة حول اتهامات تورط المرشح الرئاسي بايدن وإهمال مجرد محاولة التحقق من الأدلة ضده واعتبارها عملية تضليل روسية بحسب غرينوالد.

ويضيف في المقال الذي تعرض للرقابة والمنع أن شركة بوريسما الأوكرانية التي عينت هانتر في مجلس إدارتها راتب شهري قدره 50000 دولار ، بالإضافة إلى مكاسب من صفقات تجارية مربحة في الصين بفضل الاستفادة من مكانة ونفوذ والده جو بايدن.

أكد أفراد وردت أسمائهم في رسائل البريد الإلكتروني صحة المحتويات، بل تقدم أحد شركاء هانتر التجاريين السابقين ، توني بوبولينسكي ، للإقرار وتأكيد صحة العديد من رسائل البريد الإلكتروني والإصرار على أن هنتر مع شقيق جو بايدن ، جيم كانا يخططان لإشراك نائب الرئيس السابق في صفقة واحدة على الأقل في الصين. وبدا أن خبير استطلاعات الرأي في الحزب الجمهوري ، فرانك لونتز ، وقد ظهر في إحدى  المراسلات الإلكترونية المنشورة ، يؤكد صحتها أيضًا رغم أنه رفض الإجابة على أسئلة أخرى حول هذا الموضوع.

من جهة ثانية، نشر موقع ذي انترسبت بيانا حول استقالة غرينوالد واتهمه بالأنانية والتمسك برأيه دون قبول أي نقاش فيه.

يذكر أن غلين غرينوالد كان يعمل من البرازيل هربا من الضغوط الأمريكية على الصحافة، و اشتهر بعد نشر وثائق العميل السابق ادوارد سنودن حول تجسس وكالة الأمن القومي على الأمريكيين، و ساهم بتأسيس موقع ذي انترسيبت الذي تديره شركة “فيرست لوك ميديا” بدعم من بيار أميديار الملياردير   مؤسس موقع المزادات “إي باي” . وأصبح غرينوالد معروفاً على نطاق واسع بعد كشفه بالتفصيل برامج المراقبة العالمية للولايات المتحدة وبريطانيا، استنادا إلى وثائق سرية كشف عنها إدوارد سنودن، وفازت هذه السلسلة بجائزة بوليتزر عن فئة الخدمة العامة.

 

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