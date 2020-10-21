محرر في الموقع by محرر في الموقع

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الإمارات تودع العابد، أحد أعمدة الإعلام البارزين

الإمارات تودع إبراهيم العابد أحد أعمدة الإعلام

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات تودع العابد، أحد أعمدة الإعلام البارزين

نعت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب فقيد الوسط الإعلامي العربي المغفور له إبراهيم العابد الذي رحل أمس.

وقال الوزير مفوض الدكتور فوزي الغويل مدير أمانة مجلس وزراء الإعلام العرب لدى جامعة الدول العربية ” ننعي بكل حزن شخصية إعلامية عربية فذة كان لها دور كبير في تفعيل كل الفعاليات والأنشطة التي أشرفت عليها أمانة مجلس وزراء الإعلام العرب بقطاع الإعلام والإتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية” بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأضاف إن الوسط الإعلامي الرسمي بالوطن العربي فقد أحد أهم الخبراء الإعلاميين وأحد أهم رموزه الذين كان لهم دور فعال ومؤثر في تأسيس مشروع العمل الإعلامي العربي منذ عقد السبعينيات وهو الراحل المستشار ابراهيم العابد رئيس الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب “2015”.

إنا لله وإنا إليه راجعون..

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