التوظيف ينشط في دبي ويرتفع في أبو ظبي والسعودية، كيف تتميز بين المتقدمين الآخرين بسيرتك الذاتية

لا تزال دبي واحدة من المراكز الدولية الوحيدة التي ترحب بالوافدين، وذلك مع الإغلاق الحالي لمحطات دولية تعتبر تقليديا مراكز أخرى لجذب المغتربين مثل كل من سنغافورة وهونج كونج ونيويورك ولندن وسيدني .

بعد أن عشت وعملت في دبي لمدة 12 عامًا ، وأدارت شركة توظيف في المنطقة لمدة 10 سنوات ، وشهدت تقلبات الأحوال بين الأوقات الجيدة والسيئة ، مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008 ، وانهيار أسعار النفط في عام 2016 ، وجائحة فيروس كورونا 2020.

الخبر السار هو أن الإمارات العربية المتحدة تظهر دائمًا مرونة كبيرة وقدرة قوية على التعافي.

يركز عملنا على التوظيف في مجالات التسويق والاتصالات والإبداع والفضاء الرقمي. فيما يلي بعض الإحصائيات من مكتبنا في دبي والتي تُظهر الأوضاع الراهنة:

-بشكل عام ، هناك زيادة بنسبة 24 في المائة في التوظيف مقارنة بشهر مارس.

-كانت الاتصالات متسقة طوال العام ، وكانت هناك زيادة بنسبة خمسة بالمائة في طلب الوظائف الجديدة في الشركات والجهات العامة. ومع ذلك ، فإن التوظيف في مجال العلاقات العامة الموجهة للمستهلكين قد انخفض.

-على صعيد الفضاء الرقمي ، ارتفعت الوظائف الشاغرة بنسبة 10 بالمائة وذلك في مجال انتاج المواد الإبداعية وتصميم تجربة المستخدم وتصميم واجهة المستخدم UX / UI قوية، مقارنة بشهر مارس.

-يعاني قطاع الإعلان، مع انخفاض في وظائف الإعلام والإبداع بنسبة 30 في المائة منذ مارس، نقطة واحدة يجب ملاحظتها هي ارتفاع التوظيف في المملكة العربية السعودية وأبو ظبي ، بنسبة 23 بالمائة.

أصبح سوق العمل تنافسي بشكل متزايد، بصرف النظر عن الارتفاع المفاجئ في عدد المرشحين المتقدمين للوظائف، لا تزال الإمارات العربية المتحدة تتبع سياسة الأبواب المفتوحة مع وصول أشخاص جدد إلى البلاد والعديد منهم يتطلعون بنشاط إلى الانتقال إليها.

أتابع العديد من الطلبات والسير الذاتية وللمساعدة في إبراز سيرتك الذاتية في مثل هذا السوق التنافسي ، فإليك ما يجب فعله وما يجب تجنبه:

التنسيق -اختر بعناية حجم الخط ونوعه وانتبه للتباعد وعليك بتوحيد قياس العناوين وجعلها كلها متسقة بذات القياس، و لا تستخدم الخط المائل-ايتاليكس- أبدًا.

ضع ملخصًا للمقدمة من فقرة واحدة تحدث فيه عن نفسك في الأعلى.

وضمن هيئة السيرة الذاتية يجب أن تضع- ثلاثة عناوين فرعية لكل وظيفة ضمن مسيرتك في الوظائف السابقة تحدد في كل منها الدور والمسؤوليات والإنجازات.

التواريخ – تأكد من أنها جميعها منطقية. إذا كان الدور متعاقدًا مؤقتا أو بدوام كامل ، وضح ذلك

القواعد النحوية – اكتب بلا اختصارات، لا تتحدث أبدًا بالعامية أو أي شكل من أشكال اللغة المحكية.

تحقق بالتدقيق الإملائي من صحة ما تكتبه لغوية و، اطلب من شخص ما قراءة سيرتك الذاتية لتدقيقعا.

لا تستخدم أي صور ولا ألوان ولا مخططات دائرية إلخ … أبدًا.

لا تطيل وكأن السيرة الذاتية رواية -ليكن هناك صفحتان ، أو ثلاث صفحات كحد أقصى.

الصور – في عالم 2020 لا ينبغي أن تضع صورتك في السيرة الذاتية



ولدى تدوين معلومات الاتصال -ضع العنوان والهاتف والبريد الإلكتروني – تجنب استخدام عنوان بريد الإلكتروني بعبارات قد يساء فهمها.

احفظ سيرتك الذاتية باسمك وليكن ذلك اسم ملف سيرتك الذاتية عند ارسالها.

عليك بتصميم سيرتك الذاتية بعناية وحسب كل فرصة عمل، وعليك بإعادة تغييرها حسب كل وظيفة تتقدم لها لتبرز الجوانب المطلوبة في كل منها وتتجاهل بحذف ما لا يرتبط بالوظيفة.

ضع قائمة بالاهتمامات والهوايات – اجعلها ممتعة. اذكر أشياء مفيدة لأن أمور مثل التواصل الاجتماعي وكرة القدم والسباحة لا تساعد فعلا. عليك بقول شيء له فائدة عملية في التوظيف، فألعاب الرياضة الجماعية والحفاظ على اللياقة هي انشطة تظهر أنك واع للتفكير السليم بالعناية يصحتك وقدراتك التنافسية. يُظهر مثلا حبك للسفر وتجربة ثقافات جديدة قدرتك على التكيف وسعيك للتعلم.

يجب أن تحكي سيرتك الذاتية قصة ، فلا تجعلها حكاية مملة. هذا مايلزمك القيام به بشكل صحيح كي يبرز طلبك للوظيفة.