فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تعلن حجم استثمارات الإعلام و أكثر من 60 ألف فرصة عمل

كشف الوزير عن الأرقام التي تحققها الإعلام السعودي في العام الماضي، و التي بلغت قيمتها ما يعادل 14.5 مليار ريال على مستوى الناتج المحلي للعام 2023، وخطط لتسجيل 16 مليار بالعام 2024

فريق التحرير by فريق التحرير

حقق الإعلام السعودي أرقام كبيرة على مستوى الناتج المحلي العام في 2023، كأحد أهم القطاعات الحيوية مسجلا أكثر من 14 مليار ريال، بينما تخطط وزارة الإعلام لرفع هذه الأرقام لـ16 مليار للعام الحالي 2024.

حيث أعلن وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام 3، عن سلسلة من المبادرات والمشروعات الحالية التي تعكس الطموحات الواسعة لتطوير القطاع الإعلامي في المملكة العربية السعودية.

وأكد أن هذه المبادرات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الأحلام ودعمها بقيادة حكيمة، حيث تسعى المملكة جاهدة لزرع بذور الأمل والعمل في المجتمع، من خلال توفير برامج ومبادرات تستهدف الارتقاء بمستوى الإعلام وتطويره.

وفي هذا السياق، كشف الوزير عن الأرقام التي تحققها الإعلام السعودي في العام الماضي، حيث بلغت قيمتها ما يعادل 14.5 مليار ريال على مستوى الناتج المحلي، وذلك بفضل الجهود المبذولة والاستثمارات الرشيدة في هذا القطاع الحيوي.

وأعرب الوزير الدوسري عن ثقته في قدرة القطاع الإعلامي على المضي قدماً نحو التطوير والتقدم، مشيراً إلى أن الهدف لهذا العام هو زيادة قيمة الإعلام السعودي إلى نحو 16 مليار ريال، بنسبة زيادة تقدر بنحو 10%.

وفيما يتعلق بالاستثمار في رأس المال البشري، أكد الوزير الدوسري أن قطاع الإعلام قد وفّر 56 ألف وظيفة في العام الماضي، وتطمح الحكومة السعودية لزيادة هذا الرقم إلى نحو 67 ألف وظيفة في العام الحالي.

وفي ختام أكد على أهمية دعم وشراكة الجميع في تحقيق أهداف القطاع الإعلامي الطموحة، معرباً عن ثقته في أن القطاع سيحقق نجاحات جديدة وسيبقى رائداً في مجال الإعلام .

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...