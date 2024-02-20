حقق الإعلام السعودي أرقام كبيرة على مستوى الناتج المحلي العام في 2023، كأحد أهم القطاعات الحيوية مسجلا أكثر من 14 مليار ريال، بينما تخطط وزارة الإعلام لرفع هذه الأرقام لـ16 مليار للعام الحالي 2024.

حيث أعلن وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام 3، عن سلسلة من المبادرات والمشروعات الحالية التي تعكس الطموحات الواسعة لتطوير القطاع الإعلامي في المملكة العربية السعودية.



وأكد أن هذه المبادرات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الأحلام ودعمها بقيادة حكيمة، حيث تسعى المملكة جاهدة لزرع بذور الأمل والعمل في المجتمع، من خلال توفير برامج ومبادرات تستهدف الارتقاء بمستوى الإعلام وتطويره.



وفي هذا السياق، كشف الوزير عن الأرقام التي تحققها الإعلام السعودي في العام الماضي، حيث بلغت قيمتها ما يعادل 14.5 مليار ريال على مستوى الناتج المحلي، وذلك بفضل الجهود المبذولة والاستثمارات الرشيدة في هذا القطاع الحيوي.



وأعرب الوزير الدوسري عن ثقته في قدرة القطاع الإعلامي على المضي قدماً نحو التطوير والتقدم، مشيراً إلى أن الهدف لهذا العام هو زيادة قيمة الإعلام السعودي إلى نحو 16 مليار ريال، بنسبة زيادة تقدر بنحو 10%.



وفيما يتعلق بالاستثمار في رأس المال البشري، أكد الوزير الدوسري أن قطاع الإعلام قد وفّر 56 ألف وظيفة في العام الماضي، وتطمح الحكومة السعودية لزيادة هذا الرقم إلى نحو 67 ألف وظيفة في العام الحالي.



وفي ختام أكد على أهمية دعم وشراكة الجميع في تحقيق أهداف القطاع الإعلامي الطموحة، معرباً عن ثقته في أن القطاع سيحقق نجاحات جديدة وسيبقى رائداً في مجال الإعلام .



"مدينة الرياض اعتادت على استضافة الأحداث الكبرى".

معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري؛ عن منظومة الإعلام في ظل رؤية_2030، خلال فعاليات #المنتدى_السعودي_للإعلام في دورته الثالثة في الرياض. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/amWO1eY0fA — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) February 20, 2024