قناة بريطانية تنافس بي بي سي وسكاي نيوز ومن موليها شركة بريطانية مقرها دبي

هل ستنجح قناة جي.بي نيوز التي ستنطلق اليوم بـ 150 موظف في منافسة بي بي سي التي توظف قرابة 6 آلاف شخص؟ ستنطلق اليوم محطة تلفزيونية إخبارية بريطانية جديدة تسعى إلى “تغيير وجه الأخبار والنقاشات في بريطانيا”. ويقود القناة الجديدة أندرو نيل وهو رئيس تحرير صحيفة صندي تايمز الذي سبق له العمل طوال 25 سنة في بي بي سي وحتى سبتمبر الماضي (تولى سابقا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة أي تي بي ميديا- التي تنشر أريبيان بزنس). ونفى أندرو نيل أن القناة ستكون أشبه بفوكس نيوز قائلا إن :” من يدعي ذلك سيخيب أمله اليوم إلى جانب من يأمل أن نكون فوكس نيوز بريطانية”.

لن تقدم القناة الجديدة نشرات أخبار ضمن قرابة 6500 ساعة من البرامج بل ستكتفي ببرامج حوارات ولقاءات صحفية، وستقدم لاحقا خدمات البث والفيديو عند الطلب ولا يمكن لقناة نافذة أن تطلق برامجها دون برنامج صباحي قوي وسيكون برنامج القناة الجديدة بتقديم من مجموعة أسماء شهيرة تتناوب على تقديمه يوميا.

أفادت تقارير صحفية أن تمويل القناة تم بتأمين 60 مليون جنيه استرليني من ثلاثة مصادر استثمارية هي شركة ليجاتوم وهي شركة بريطانية مقرها دبي ومجموعة “ديسكوفري” الأميركية ومدير صناديق التحوط بول مارشال ويتوقع أن تعتمد على الإعلانات وستوظف قرابة 150 شخصا.

Excited for the launch of @GBNews, a thought-provoking new channel representing the views of previously unheard audiences within Britain, especially in underrepresented communities. #GBNews

