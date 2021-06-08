أعطال إنترنت توقف مواقع إعلامية عالمية عديدة

يأتي ذلك مع تواتر أنباءٍ عن هجمات إلكترونية واسعة عطلت عدداً من المواقع الإخبارية على الإنترنت، مثل جريدة الغارديان ونيويورك تايمز، وسي إن إن الأميركية ولوموند الفرنسية وفاينانشيال_تايمز و بلومبرغ وعشرات المواقع الأخرى.

وشملت الأعطال مواقع للشبكات الاجتماعية مثل ريديت Reddit وتويتش Twitch وكذلك موقع المزادات اي باي.

واشارت تقارير وقوع خلل في شركة خدمات سحابية، قد يكون السبب في عطل مواقع إنترنت حول العالم؛ وفق “أسوشيتد برس”.

وكانت وكالة “فرانس برس” قد أفادت، الثلاثاء، بتعطل العديد من مواقع الإنترنت في العالم، بينها مواقع إخبارية تابعة لعدد من المؤسسات الإعلامية العالمية.

وذكرت الوكالة أن العديد من مواقع الإنترنت في العالم، تعطلت صباح الثلاثاء بشكل مفاجئ، بينها مواقع تعود لوسائل إعلام كبرى.

وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية: إن مواقع “أمازون” و”الحكومة البريطانية” و”ريديت”، أصابها عطل مفاجئ في مختلف أنحاء العالم.

وشمل العطل كذلك المواقع الإخبارية، مثل موقع قناة “سي إن إن” الأمريكية و”فاينانشيال تايمز و”نيويورك تايمز” و”بلومبرغ” و”الجارديان”.

وأظهرت خدمة كشف الأعطال داونلود ديتكتر https://downdetector.com/ عددا كبيرا من أشهر المواقع الإعلامية على الإنترنت.